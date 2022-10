Am Mittwoch erhielt die Besatzung eines Funkstreifenwagens des Polizeiabschnitts 44 den Auftrag, zu einer Sachbeschädigung an einer Moschee in Tempelhof zu fahren. In der Ordensmeisterstraße trafen die Polizistin und ihr Kollege gegen 15.30 Uhr aber nicht nur auf den Verantwortlichen des Hauses, sondern auch auf den 34-jährigen Tatverdächtigen.

„Dieser soll zuvor einen ungefähr 0,5 mal 2 Meter großen arabischen Schriftzug mit politischer Botschaft an die Hauswand der Moschee gesprüht haben“, so eine Polizeisprecherin. Dabei soll es sich um die Worte „Tod dem Chamenei“ handeln. Chamenei ist der Name des obersten geistlichen Führers in Iran.

In dem Land wird seit September gegen die religiösen Machthaber des Landes protestiert. Grund dafür ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im September. Die Sittenpolizei hatte die junge Frau wegen ihres angeblich „unislamischen Outfits“ festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar.

Der in Berlin von der Polizei festgenommene Mann wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts der Polizei Berlin übernommen.