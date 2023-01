Aliresa Akbari: Iran richtet britisch-iranischen Ex-Politiker hin

Ein undatiertes, von der Nachrichtenagentur Khabar Online zur Verfügung gestelltes Bild zeigt den ehemaligen iranischen Stellvertreter des Verteidigungsministers, den britisch-iranischen Staatsbürger Aliresa Akbari, bei einem Interview in Teheran.

Der Iran hat einen britisch-iranischen Ex-Spitzenpolitiker wegen Spionagevorwürfen hingerichtet. Wie das Justizportal Misan mitteilte, wurde Aliresa Akbari am Samstag getötet. Der Iran hatte ihn in einem Spionageprozess wegen Geheimnisverrats zum Tode verurteilt. Akbari, seine Frau und sein Bruder hatten in den letzten Tagen die Vorwürfe vehement zurückgewiesen.

Großbritannien und die USA forderten Stopp der Hinrichtung

Wie die britische Nachrichtenseite BBC berichtet, hatte das Vereinigte Königreich den Iran aufgefordert, die Hinrichtung zu stoppen und Akbari sofort freizulassen. Am Freitag warnte der britische Außenminister James Cleverly, dass „der Iran seine brutale Hinrichtungsdrohung nicht wahrmachen darf“. „Dies ist ein politisch motivierter Akt eines barbarischen Regimes, das keine Rücksicht auf Menschenleben nimmt“, twitterte Cleverly am Mittwoch.

Der Iran hat diese Woche ein Video von Herrn Akbari veröffentlicht, das offenbar erzwungene Geständnisse zeigt. Der persischsprachige Ableger von – BBC Persian – veröffentlichte am Mittwoch eine Audiobotschaft von Akbari, in der er sagte, er sei gefoltert und gezwungen worden, vor der Kamera Verbrechen zu gestehen, die er nicht begangen habe.

Die Vereinigten Staaten schlossen sich indes der Forderung an, Akbari nicht zu exekutieren.