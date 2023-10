IS reklamiert Anschlag in Brüssel für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den tödlichen Anschlag auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel für sich reklamiert. Ein IS-Kämpfer habe den Angriff gegen schwedische Staatsbürger am Montag ausgeführt, teilte das IS-Propaganda-Organ Amaq am Dienstagabend mit. Dies sei geschehen, weil Schweden Mitglied einer globalen Koalition zur Bekämpfung von Dschihadisten sei.

Am Montagabend hatte ein Mann vor einem EM-Qualifikationsspiel zwischen Belgien und Schweden zwei schwedische Fans erschossen, als diese aus einem Taxi ausstiegen. Ein weiterer schwedischer Fußballfan und der Taxifahrer wurden verletzt. Der Angreifer, der eine orangefarbene Warnweste trug, flüchtete anschließend auf einem Motorroller.

Attentat in Brüssel: Täter soll ein Tunesier sein

Einen Tag später fand die Polizei den Verdächtigen im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek, wo sie ein Wohnhaus durchsucht hatte. Dabei stieß sie auch auf die Tatwaffe. Der Mann wurde erschossen. „Der Täter ist identifiziert und tot“, teilte die belgische Innenministerin Annelies Verlinden am Dienstag mit. Es handelt sich nach Informationen belgischer Medien um den 45 Jahre alten Tunesier Abdesalem S. Nach Angaben der belgischen Behörden hatte er im November 2019 Asyl beantragt und im Oktober 2020 einen negativen Bescheid bekommen. Nach Angaben des Justizministeriums war Abdesalem S. der Polizei bekannt, aber nicht als Gefährder registriert.

In der Nacht hatte sich ein Video in Onlinediensten verbreitet, in dem ein Mann sich zu der Tat bekannte und seine Nähe zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erklärte. Der Mann habe die Opfer wegen ihrer schwedischen Nationalität ausgesucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Täter Teil einer Bande gewesen sei, sagte der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne. „Es scheint sich um einen Einzeltäter zu handeln“, sagte er. Es habe zuvor mehrere Anzeigen gegen den Täter gegeben, aber keine Hinweise auf eine bevorstehende Tat.