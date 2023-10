Eine eigentlich für Mittwoch auf dem Neuköllner Hermannplatz geplante Demonstration in Solidarität mit Israel ist abgesagt worden. Grund dafür seien Sicherheitsbedenken, wie die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) am Dienstagnachmittag mitteilt. In Berlin-Neukölln fanden in der Vergangenheit vor allem pro-palästinensische Solidaritätskundgebungen statt.

„Schlimm, dass es so weit gekommen ist“, schreibt das Junge Forum des DIG auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter).

Aufgrund von Sicherheitsbedenken wird die geplante Demonstration morgen am Hermannplatz abgesagt.

Schlimm, dass es so weit gekommen ist.

Wir bitten um Verständnis. https://t.co/jo3dtnp1nN — JuFo DIG Berlin (@JuFoDIGBerlin) October 10, 2023

Bei einem Solidaritätsmarsch durch Mitte für das von der Hamas angegriffene Israel demonstrierten nach Angaben der Polizei bereits am Sonntag rund 2000 Menschen vor dem Brandenburger Tor. Auch dazu hatte die DIG aufgerufen.

Krieg in Israel: Pro-palästinensische Demos in Berlin verboten

Nach dem Angriff auf Israel hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein hartes Einschreiten gegen Sympathisanten und Unterstützer der Terrororganisation Hamas in Deutschland angekündigt. „Wir nutzen alle nachrichtendienstlichen und polizeilichen Mittel, um gegen Hamas-Unterstützer vorzugehen“, sagte die Sozialdemokratin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Unsere Sicherheitsbehörden nehmen die islamistische Szene noch stärker ins Visier, um Reaktionen auf den Terror der Hamas sofort zu erkennen und jede Unterstützung zu unterbinden. Das gilt auch für das Sammeln von Spenden für die Hamas.“

Zwei für Mittwoch geplante Kundgebungen pro-palästinensische Gruppen in Berlin wurden bereits abgesagt. Die Veranstaltungen zur Solidarität mit Palästina wurden von der Versammlungsbehörde untersagt, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Am Samstag hatten im Berliner Stadtteil Neukölln Anhänger des Palästinensischen Gefangenensolidaritätsnetzwerks Samidoun die Angriffe auf Israel gefeiert und dazu unter anderem Süßigkeiten verteilt.

Die Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstag einen Großangriff auf Israel gestartet. Sie feuerte dabei tausende Raketen ab, gleichzeitig drangen hunderte Kämpfer in den Süden Israels ein und töteten Zivilisten und Soldaten. (mit dpa)