DIE LAGE IN ISRAEL, DEUTSCHLAND UND BERLIN AM SONNTAG, 29. OKTOBER Tag 23 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten

6.42 Uhr – Iran: Israel könnte „alle zum Handeln zwingen“

Irans Präsident Ebrahim Raisi hat sich am Sonntag auf X (ehem. Twitter) zu den neuesten Entwicklungen im Israel-Hamas-Krieg geäußert.



Raisi schreibt, Israel habe „die roten Linien überschritten, was alle zum Handeln zwingen könnte.“



Auf X fügte er hinzu: „Washington bittet uns, nichts zu tun, aber sie unterstützen Israel weiterhin in großem Umfang. Die USA sandten Botschaften an die Achse des Widerstands, erhielten aber eine klare Antwort auf dem Schlachtfeld.“



Laut der BBC beziehe sich die „Achse des Widerstands“ auf ein Netzwerk von Kräften im Nahen Osten, die vom Iran unterstützt werden und zu denen auch die Hamas gehört.

6.05 Uhr – Katar: Eskalation macht Bemühungen um Geiseln „schwieriger“

Katar und Ägypten sind als Vermittler an den Bemühungen beteiligt, die Freilassung der von palästinensischen Extremisten entführten Geiseln zu erwirken. Vor der Ausweitung der Bodeneinsätze in dem von Israel abgeriegelten Küstengebiet hatte es Berichte gegeben über angebliche Fortschritte bei diesen Bemühungen. Majed Al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, sagte dem US-Nachrichtensender CNN am Samstag jedoch, die Eskalation vor Ort mache die Situation nun „erheblich schwieriger“.

Wie viele Geiseln genau im Gazastreifen gefangen gehalten werden, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Bis Samstag wurden israelischen Armeeangaben zufolge die Familien von 230 Entführten informiert. Die vier von der Hamas bereits freigelassenen Geiseln sind nach Militärangaben darin nicht eingerechnet.

3 Uhr: Israel verkündet „neue Phase“ in Krieg gegen Hamas – Gaza-Stadt ist „Schlachtfeld“

Israel hat im Krieg gegen die radikale Palästinenserorganisation Hamas „eine neue Phase“ verkündet und Gaza-Stadt zum „Schlachtfeld“ erklärt. „Vergangene Nacht hat der Boden in Gaza gebebt. Wir haben oberhalb der Erde und unterhalb der Erde angegriffen“, sagte Verteidigungsminister Joav Gallant in einer Videobotschaft.



Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach vom „Beginn der zweiten Phase des Krieges gegen die Hamas“. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten sowie die Herrschaft der Islamistenorganisation zu zerstören und die Geiseln nach Hause zurückzubringen, sagte er am Samstagabend vor Journalisten in Tel Aviv. Die Notstandsregierung habe die Entscheidung zur Ausweitung der Bodeneinsätze einstimmig getroffen.

2.30 Uhr: Hamas will Geiseln austauschen – bei Freilassung aller Gefangenen aus Israel

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas ist nach eigenen Angaben zur Freilassung der von ihr verschleppten Geiseln bereit, wenn Israel seinerseits alle palästinensischen Gefangenen frei lässt. Dies sei der „Preis“, den Israel „bezahlen“ müsse, hieß es am Samstag in einer vom Hamas-Fernsehen verbreiteten Videobotschaft des Sprechers des bewaffneten Arms der militanten Organisation, Abu Obeida.

„Der Preis, der für die große Zahl feindlicher Geiseln in unserer Hand zu zahlen ist, ist es, die (israelischen) Gefängnisse von allen palästinensischen Inhaftierten zu leeren“, sagte Obeida.

Nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu forderten Vertreter der Angehörigen der Geiseln diesen Gefangenenaustausch gefordert. Israel solle die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen im Austausch für alle aus Israel entführten Geiseln erwägen, schlugen die Angehörigenvertreter israelischen Medien zufolge vor.



Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, ein Gefangenenaustausch werde debattiert. Details wollte er nicht nennen. Die Bedingungen eines solchen Abkommens offenzulegen, werde nicht dabei helfen, ihn zu verwirklichen, so Netanjahu.

1.30 Uhr: Ausweitung der Bodeneinsätze – Israel greift Terrorzellen in Gaza an

Nach der Ausweitung der Bodeneinsätze im Gazastreifen hat Israels Armee dort nach eigenen Angaben mehrere Terrorzellen identifiziert und angegriffen. Die Gruppen hätten auch versucht, Raketen und Granaten abzufeuern, teilte das Militär mit. Auch die Soldaten seien beschossen worden. Die Terrorzellen seien „neutralisiert“ worden. Unklar war zunächst, ob die extremistischen Palästinenser dabei getötet wurden.



Panzertruppen, Ingenieurkorps und Infanterie seien zusammen in Einsatz, hieß es weiter. Soldaten hätten dabei auch ein mit Sprengfallen versehenes Gebäude zerstört. Hubschrauber hätten, von Panzern geleitet, einen Treffpunkt der Hamas getroffen.

0.30 Uhr: Israel ruft diplomatische Vertreter aus der Türkei zurück

Nach „harschen Äußerungen“ aus der Türkei hat Israel seine diplomatischen Vertreter aus dem Land zurückgerufen. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, schrieb Außenminister Eli Cohen auf der Plattform X.

Am Samstag hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf einer pro-palästinensischen Demonstration in Istanbul gesagt, Israel sei nur „eine Schachfigur“ in der Region, die, „wenn der Tag kommt“, geopfert werde. Das Land begehe „Kriegsverbrechen“. Zugleich warf er „westlichen Regierungen“ vor, hauptsächlich für die „Massaker“ im Gazastreifen verantwortlich zu sein.

0.03 Uhr: Tausende pro-palästinensische Demonstranten am Samstag in Berlin

Bei einer pro-palästinensischen Demonstration sind am Samstag rund 10.000 Menschen durch Berlin-Kreuzberg gezogen. Viele Teilnehmer hatten Transparente dabei, auf denen sie die Angriffe Israels auf den von Palästinensern bewohnten Gazastreifen verurteilten.



Auf einem Plakat wurde Israel „Völkermord“ vorgeworfen. Kritik wurde auch daran geübt, dass die Bundesregierung Israel unterstützt. Zu sehen waren viele Palästinenser-Flaggen. Demonstranten riefen immer wieder „Viva, Viva Palästina“ oder „Free Palestine“.



Zu der Kundgebung, die um 16 Uhr begann, waren 1500 Menschen angemeldet gewesen. Nach Polizeiangaben verlief die Demo weitgehend friedlich – bis auf die Demonstranten, die auf das Viadukt zwischen den U-Bahnhöfen Schlesisches Tor und Görlitzer Bahnhof kletterten und Pyrotechnik abbrannten. Der U-Bahn-Verkehr musste deswegen zeitweise unterbrochen werden. Bis 19.30 Uhr hielten die Züge nicht an den Bahnhöfen Schlesisches Tor und Görlitzer Bahnhof.