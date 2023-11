USA: Für Freilassung der Hamas-Geiseln wäre „konsequente Feuerpause“ erforderlich

Die USA halten für eine Freilassung der von der Hamas verschleppten Geiseln eine „sehr konsequente Pause“ der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas für erforderlich. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses sagte am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten, derzeit würden „ernsthafte Gespräche“ über das Thema geführt und betonte gleichzeitig, dass es bisher keine Vereinbarung für eine solche Pause gebe.

Er hoffe, bald gute Nachrichten verkünden zu können, fuhr der Beamte fort, der nicht namentlich genannt werden wollte – „aber leider können wir das nicht garantieren“, ergänzte er. Niemand kenne die genaue Zahl der verschleppten Geiseln, es seien jedoch „weit über 100, vielleicht über 200“. Um so viele Menschen zu befreien, werde eine konsequente Feuerpause erforderlich sein, betonte er.

Netanjahu lehnt US-Forderung nach humanitärer Feuerpause im Gazastreifen ab

Ohne eine Freilassung der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln lehne sein Land eine „vorübergehende Feuerpause“ ab, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu allerdings am Freitag nach Gesprächen mit US-Außenminister Antony Blinken. Dieser hatte sich bei seinem zweiten Israel-Besuch erneut für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen eingesetzt.



Eine humanitäre Feuerpause mache es möglich, Vorkehrungen zur Erhöhung der Sicherheit der Zivilisten im Gazastreifen zu treffen, und erleichtere Hilfslieferungen, sagte Blinken. Zudem betonte er, der einzige Weg, um dauerhafte Sicherheit in Israel gewährleisten zu können, sei eine Zweistaatenlösung. Diese sieht die Gründung eines palästinensischen Staates vor, der friedlich mit Israel koexistiert.



Sowohl Israel als auch die USA schließen eine generelle Waffenruhe im Gazastreifen aus, da diese es nach ihrer Ansicht der dort herrschenden Hamas ermöglichen würde, sich neu zu organisieren. US-Präsident Joe Biden hatte jedoch für „vorübergehende und lokal begrenzte“ Feuerpausen plädiert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bericht: USA erwarten Intensivierung von Israels Bodenoperation

Derweil rechnet die US-Regierung allerdings einem Medienbericht zufolge in den nächsten Tagen mit einer neuen Phase in Israels Kampf gegen die Islamisten der Hamas im Gazastreifen. Der US-Sender CNN berichtete in der Nacht zum Samstag unter Berufung auf einen ranghohen Regierungsbeamten in Washington, die Regierung von US-Präsident Joe Biden rechne mit einer Reduzierung der Luftangriffe und einem stärkeren „taktischen Fokus auf die Bodenkampagne“. Dabei dürfte es dem zitierten Beamten zufolge darum gehen, das riesige Netz unterirdischer Tunnelkomplexe zu räumen, von denen aus die Hamas operiere.

Da weiterhin humanitäre Hilfe in den Gazastreifen fließe, erwarte die US-Regierung in Bezug auf die bisher massiven Luftangriffe der Israelis „eine Verringerung dessen, was wir gesehen haben“, heißt es weiter in dem Bericht. Seit den großangelegten Terrorangriffen der im Gazastreifen herrschenden Hamas Anfang Oktober hat Israel eigenen Angaben zufolge mehr als 12.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Inzwischen rücken dort auch Bodentruppen gegen Hamas-Terroristen und militärische Ziele vor.