Aus Sorge vor antisemitischen Ausrufen oder Gewalttätigkeiten hat die Polizei bereits mehrere pro-palästinensische Demonstrationen untersagt. Das Verwaltungsgericht Berlin bestätigte am Mittwochabend im Eilverfahren das Verbot der Polizei für Palästina-Demonstrationen, die am Mittwoch stattfinden sollten. Für Donnerstag sind dennoch weitere Demonstrationen angekündigt. So plant die Gemeinde der Palästinenser in Berlin eine Kundgebung mit 200 Teilnehmenden unter dem Motto „Solidarität mit der Zivilbevölkerung“ am Potsdamer Platz um 16 Uhr.

Auf dem Breitscheidplatz ist ab 17 Uhr eine Veranstaltung zum Gedenken der Opfer des Angriffes der terroristischen Hamas auf Israel geplant unter dem Titel „Solidarität mit den Menschen in Israel und Palästina“. Angehörige von Geiseln wollen zudem laut einem Aufruf um 13 Uhr nahe des Auswärtigen Amtes demonstrieren.

Nach Terrorangriff der Hamas auf Israel: Verschärfte Sicherheitslage in Berlin

Für diesen Freitag rief die Hamas Muslime in der ganzen Welt zu Aktionen und Unterstützung auf. Am Samstag plant der Zentralrat der Palästinenser in Deutschland am Brandenburger Tor unter dem Motto „Frieden in Nahost“ eine Demonstration. Die Berliner Polizei prüft nach eigenen Angaben noch, ob die angekündigte Veranstaltung von Palästinenser-Organisationen problematisch sein könnten, mit Blick auf möglichen Antisemitismus oder Unterstützung von Gewalttaten.

Die Polizei geht nach dem Terrorangriff der Hamas von einer verschärften Sicherheitslage in Berlin aus. Seit Samstag, dem Tag des Angriffs auf Israel, zählte die Behörde bislang mehr als 30 Straftaten wie verbotene Symbole, Plakate und Hetzreden. Dazu mehr als 30 Ordnungswidrigkeiten bei Demonstrationen.

Islamexperte: Pro-palästinensische Demonstrationen werden zunehmen

Nach vereinzelten Anti-Israel-Aktionen in Deutschland hat der Islamexperte Eren Güvercin davor gewarnt, dass derartige Geschehnisse in nächster Zeit zunehmen könnten. Demonstrationen, bei denen der Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel gefeiert werden, seien bislang eher im kleinen Rahmen. „Aber wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen diese Demonstrationen hier in Deutschland zunehmen werden, auch größer werden“, sagte der Autor, der auch Mitglied der Deutschen Islam Konferenz ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Güvercin erklärte weiter, es falle ihm nicht leicht, das zu sagen, aber Antisemitismus und Israel-Hass seien unter Muslimen in Deutschland leider sehr verbreitet. Dieser Herausforderung müssten sich vor allem die Muslime selbst stellen. „Muslime müssen ihre Stimme erheben gegenüber Menschen ihrer Glaubensgemeinschaft, die Juden- und Israel-Hass verbreiten“, sagte Güvercin.

Judenhass auf TikTok könnte junge Muslime beeinflussen

Junge Muslime in Deutschland, die auch hierzulande aufgewachsen seien, würden vor allem von TikTok-Influencern und Social-Media-Kanälen von extremistischen palästinensischen Organisationen beeinflusst. Diese arbeiteten mit Schwarz-Weiß-Bildern und nutzten den Konflikt, um vor allem junge Menschen zu emotionalisieren und die Juden als Unterdrücker der Muslime darzustellen.

Güvercin kritisierte zudem die Islamverbände in Deutschland. Sie hätten in Stellungnahmen nach dem Angriff der Hamas diese nicht als Terrororganisation bezeichnet und den Terrorangriff auch relativiert. Er forderte, Themen wie Antisemitismus und Israel-Hass in der muslimischen Gemeinschaft auf die Tagesordnung in den Gesprächen zwischen Bundes- und Landespolitik mit den muslimischen Verbänden zu nehmen. „Das darf nicht mehr ausgespart werden.“