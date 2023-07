Justizumbau in Israel: Mehr als 10.000 Reservisten wollen Dienst verweigern

Kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament hat sich der Druck auf Israels Regierung aus den Reihen des Militärs weiter erhöht. Mehr als 10.000 Reservisten würden nicht mehr zum Dienst erscheinen, sollte der umstrittene Justizumbau der Regierung nicht gestoppt werden, kündigte ihre Protestbewegung „Waffenbrüder“ am Samstagabend an. Den Berichten zufolge könnte dies die Einsatzbereitschaft des Militärs erheblich beeinträchtigen. Das Militär wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

In Tel Aviv versammelten sich am Samstagabend zehntausende Demonstranten. In Jerusalem trafen tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Protestmarschs ein, der zuvor in der Woche in Tel Aviv begonnen hatte.

Aus ganz #Israel sieht man solche beeindruckenden Bilder von Massendemonstrationen für die Demokratie und gegen die Entmachtung der Judikative durch den parlamentarischen Putsch der ultrarechten Regierung unter Netanjahu. https://t.co/erpyNZcTlS — Dominik Lehmann (@Dom_Lehmann) July 22, 2023

Am Freitag hatten bereits mehr als 1000 Reservisten der Luftwaffe mit Dienstverweigerung gedroht. Daraufhin gab Verteidigungsminister Joav Galant bekannt, sich um einen „Konsens“ zu bemühen. Medienberichten zufolge soll er versuchen, eine für Montag geplante Abstimmung über ein Kernelement der umstrittenen Pläne seiner Regierung zu verschieben.

Hochrangige Ex-Sicherheitschefs schreiben Brief an Netanjahu

Mehr als 100 hochrangige Ex-Sicherheitschefs des Landes drückten am Samstag in einem Brief an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ihre Unterstützung für die möglichen Dienstverweigerer aus und forderten ihn auf, die Gesetzgebung zu stoppen. Netanjahu sei „persönlich für den schweren Schaden verantwortlich, der dem Militär und der Sicherheit Israels“ zugefügt werde, hieß es in dem Brief.

Eine Luftaufnahme zeigt Tausende Demonstranten, die am Samstagabend an einem Protestmarsch in Tel Aviv teilnehmen. Jack Guez/AFP

Unterdessen gingen am Samstagabend Medienberichten zufolge landesweit mehr als 200.000 Menschen des 10-Millionen-Einwohner-Landes auf die Straßen, um gegen das Vorhaben zu demonstrieren. Rund die Hälfte davon versammelte sich im Zentrum der Küstenstadt Tel Aviv.