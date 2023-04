Anschlag in Tel Aviv: Ein Tourist getötet, mehrere Verletzte (Video)

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend nach Angaben von Sanitätern ein Italiener getötet und fünf weitere Touristen verletzt worden. Den Angaben zufolge erlitt der etwa 30 Jahre alte Urlauber bei dem Vorfall nahe der Strandpromenade tödliche Schussverletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Angreifer zunächst versucht haben, Passanten mit einem Auto zu überfahren. Einige seien verletzt worden, als sie von dem Fahrzeug gerammt wurden. Als sich der Wagen überschlug, stieg der Täter aus und feuerte eine Schusswaffe ab. Ein Polizist bemerkte den Angreifer und dessen Waffe. Der Beamte erschoss daraufhin den Attentäter.

„Es war ein Terroranschlag auf Zivilisten“, bei dem ein Fahrzeug als Rammbock eingesetzt worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Im Stadtzentrum waren Sirenen von Krankenwagen zu hören. Auch das israelische Außenministerium sprach von einem Terroranschlag.

VIDEO: Der Moment in dem die Polizei auf den Terrorist in Tel Aviv schießt pic.twitter.com/rszLSHNUr4 — Antonia Yamin אנטוניה ימין (@antonia_yamin) April 7, 2023

Die Lage im Nahen Osten hat sich inmitten des jüdischen Pessachfestes und des muslimischen Fastenmonats verschärft. Die Eskalation folgt auf Zusammenstöße zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei Mitte der Woche an der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem. Nach Raketenbeschuss aus dem Libanon griff Israel in der Nacht zum Freitag Ziele in dem Nachbarland und im Gazastreifen an. Zwei Frauen mit israelischer und britischer Staatsangehörigkeit wurden am Freitag bei einem Angriff im Westjordanland getötet.

Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden.