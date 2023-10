Newsblog: Angriff auf Krankenhaus: Kam die Rakete aus Gaza? ++ Raketenalarm in Tel Aviv – Scholz muss mehrfach in Deckung

DIE LAGE IN ISRAEL AM DIENSTAG: DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK Tag 10 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten.

nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten. Hamas veröffentlicht erstes Video von mutmaßlicher israelischer Geisel.

von mutmaßlicher israelischer Geisel. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht als erster Regierungschef am Dienstag Israel, Joe Biden am Mittwoch.

am Dienstag Israel, Joe Biden am Mittwoch. Treffen mit Scholz und Angehörigen deutscher Geiseln am Abend geplant.

am Abend geplant. Bericht: 2000 US-Soldaten bereiten sich auf möglichen Nahost-Einsatz vor.

21.40 Uhr: Erneuter Raketenalarm in Tel Aviv: Kanzlerentourage sucht Deckung auf Rollfeld

Kurz vor dem geplanten Abflug von Tel Aviv nach Kairo wurde die Delegation von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgrund eines Raketenalarms aus dem Flugzeug evakuiert. Scholz wurde sicher in ein Gebäude gebracht, während die übrigen Passagiere auf dem Flugfeld in Deckung gingen. Nach dem Abfeuern von zwei Flugabwehrraketen konnten die Passagiere nach kurzer Zeit wieder ins Flugzeug zurückkehren.



Der deutsche Journalist Robin Alexander teilte auf X (ehem. Twitter) zwei Bilder der Delegation, die auf dem Rollfeld Deckung suchte.

Kanzlermaschine in Tel Aviv vor Abflug geräumt, weil Alarm. Alle liegen auf Rollfeld für Deckung. Zwei Raketen erkennbar von Iron Dome getroffen über Flughafen. @welt pic.twitter.com/vZfqLGQQYY — Robin Alexander (@robinalexander_) October 17, 2023

21.20 Uhr: Erste Erkenntnisse deuten auf fehlgeleitete Rakete aus Gaza, die Krankenhaus getroffen haben soll

Laut neuen Erkenntnissen des israelischen Militärs soll eine fehlgeleitete Rakete der im Gazastreifen herrschenden Hamas für die folgenschwere Explosion an einem Krankenhaus verantwortlich sein. Erste Berichte machten israelische Luftangriffe für den Beschuss auf die Klink verantwortlich.

„Nach einer Analyse der IDF-Einsatzsysteme wurden mehrere feindliche Raketen in Richtung Israel abgefeuert und flogen in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses, als es getroffen wurde“, sagte der Sprecher der israelischen Armee Arye Sharuz Shalicar am Dienstagabend. „Nachrichtendienstlichen Informationen zufolge, die aus verschiedenen Quellen stammen, wird der Palästinensische Islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Abschuss verantwortlich gemacht, der das Krankenhaus traf.“

Der Islamische Jihad habe in der Nähe des Krankenhauses eine Salve von Langstreckenraketen in Richtung Haifa abschießen wollen und traf stattdessen das Krankenhaus, sagte der IDF-Sprecher Arye Shalicar der Berliner Zeitung.

Bei dem Angriff sind laut dortigen Gesundheitsministerium hunderte Menschen getötet und verletzt worden. Die Angaben waren unabhängig nicht zu überprüfen. Auch palästinensische Medien berichten von dem Verdacht, dass die Explosion auf eine fehlgeleitete Rakete der Hamas zurückzuführen ist.

#BREAKING: An impact at the Al Ahly Hospital, center Gaza City is being checked by some reports as a premature rocket detonation from a nearby launching site. — Gaza Report - اخبار غزة (@gaza_report) October 17, 2023

19.57 Uhr: Demo für deutsche Hamas-Geiseln vor Botschaft in Tel Aviv

Kurz vor einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben zahlreiche Freunde und Angehörige von deutschen Hamas-Geiseln am Dienstagabend vor der deutschen Botschaft in Tel Aviv demonstriert. „Gib ihnen Hoffnung“ und „Nur Scholz kann Shani retten“ war auf Schildern zu lesen, die sie bei sich trugen, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Zudem zeigten sie Fotos der Entführten. Wegen eines Raketenalarms mussten die Demonstrierenden kurzzeitig in einem Bunker Schutz suchen.

19.30 Uhr: Gaza-Behörden: Mindestens 200 in Angriff auf Krankenhaus getötet

Bei einem Angriff auf einen Krankenhaus-Komplex in Gaza sind nach Angaben der Hamas mindestens 200 Menschen getötet worden. Wie das Gesundheitsministerium der im Gazastreifen herrschenden radikalen Palästinenserorganisation mitteilte, wurde das Gelände des Krankenhauses Ahli Arab in der Innenstadt von Gaza getroffen. „Zwischen 200 und 300“ Menschen seien bei dem Angriff getötet worden.

Das Gesundheitsministerium erklärte weiter, „hunderte Opfer“ seien noch unter den Trümmern der durch den Angriff zerstörten Gebäude. Es machte keine Angaben dazu, ob diese Opfer vermutlich tot oder verletzt seien.

Israels Armee prüfe die Berichte, wurde Militärsprecher Daniel Hagari in israelischen Medien zitiert. Er verfüge noch nicht über alle Informationen zu dem Vorfall. „Es gibt viele Luftangriffe, viele misslungene Raketen und viele gefälschte Berichte der Hamas“, betonte Hagari demnach.

18.40 Uhr: Raketenalarm in Tel Aviv: Scholz muss in Schutzraum

Wegen eines Raketenalarms musste Bundeskanzler Olaf Scholz während seines Besuchs in Tel Aviv in einen Schutzraum der deutschen Botschaft. Er habe sich dort wenige Minuten aufhalten müssen, hieß es aus seinem Umfeld. Im Zentrum der Stadt waren mehrere dumpfe Explosionen des Raketenabwehrsystems Eisenkuppel (Iron Dome) zu hören.

18.40 Uhr: UN: Sechs Tote nach Beschuss einer Schule im Gazastreifen

Bei dem Beschuss einer Schule sind nach Angaben des Palästinenserhilfswerk UNRWA im Gazastreifen mindestens sechs Menschen getötet worden. Dutzende seien verletzt worden, teilte die UN-Organisation mit. Darunter seien auch Mitarbeiter des Hilfswerks. An der Schule seien schwere Schäden verursacht worden. Sie befindet sich den Angaben nach im Zentrum des schmalen Küstenstreifens.

„Das ist empörend und zeigt erneut eine eklatante Missachtung des Lebens von Zivilisten“, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini laut einer Mitteilung. Kein Ort im Gazastreifen sei mehr sicher. „Nicht einmal UNRWA-Einrichtungen.“ Nach Angaben des Hilfswerks sind mindestens 4000 Flüchtlinge in der betroffenen Schule untergebracht.

18.09 Uhr: Netanjahu: Hamas beging „schlimmstes Verbrechen seit Holocaust“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Hamas-Terroranschlag in Israel als „schlimmstes Verbrechen gegen Juden seit dem Holocaust“ bezeichnet. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Tel Aviv sagte Netanjahu am Dienstag, Menschen seien enthauptet worden, Kinder mit hinter dem Rücken verbundenen Händen oder vor den Augen ihrer Eltern erschossen worden. Auch Holocaust-Überlebende seien von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden.



Netanjahu verglich das Vorgehen der Hamas-Angreifer mit dem Massaker von Babyn Jar. In der engen Schlucht von Babyn Jar am früheren Stadtrand von Kiew erschossen die Nationalsozialisten am 29./30. September 1941 mehr als 33 000 jüdische Männer, Frauen und Kinder.

17.27 Uhr: Ministerium: Zahl der getöteten Palästinenser in Gaza steigt auf 3000

Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium auf 3000 gestiegen. Rund 12 500 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

17.25 Uhr: Scholz: Eingreifen von außen in Nahostkonflikt wäre „unverzeihlicher Fehler“

Bei seinem Besuch in Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausländische Akteure vor einem Eingreifen in den aktuellen Konflikt gewarnt. „Kein Akteur sollte es für eine gute Idee halten, von außen in diesen Konflikt einzugreifen“, sagte Scholz am Dienstag in Tel Aviv nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu. „Es wäre ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler und in den vergangenen Tagen haben wir diese Botschaft über verschiedene Kanäle an jene vermittelt, an die sie gerichtet ist.“

Scholz betonte auch, dass Antisemitismus „in Deutschland keinen Platz“ habe. „Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk“, sagte der Kanzler am Dienstag nach einem Gespräch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. Mit Blick auf Israel-feindliche Demonstrationen in Deutschland fügte er hinzu: „Das Verherrlichen, das Feiern von Gewalt ist menschenverachtend, abscheulich.“

16.26 Uhr: Ranghoher Hamas-Kommandeur wohl im Gazastreifen getötet

Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist nach Angaben der Hamas ein ranghoher Kommandeur des militärischen Arms der militanten Palästinenserorganisation getötet worden. Der Kommandeur des Zentralkommandos der Kassam-Brigaden, Aiman Nofal, sei bei einem Angriff im Zentrum des Gazastreifens getötet worden, teilte die Hamas am Dienstag mit. Nofal, der auch Abu Ahmad genannt wurde, gehörte demnach auch dem Militärrat der Kassam-Brigaden an. Die israelische Armee bestätigte Nofals Tötung auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP zunächst nicht.

16.14 Uhr: Verletzte in Israel nach Angriff aus dem Libanon, Opfer bei Hisbollah

Der israelische Grenzort Metulla ist am Dienstag nach Militärangaben vom Libanon aus mit einer Panzerabwehrrakete angegriffen worden. Es seien zwei Soldaten und ein Zivilist verletzt worden, teilte die Armee mit. Israelische Panzer schossen nach Armeeangaben zurück. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz meldete ein Todesopfer unter ihren Kämpfern.

15.37 Uhr: Scholz zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu seinem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Seine Maschine landete nach Angaben der Bundesregierung am Dienstagnachmittag in Tel Aviv. Auf dem Programm standen Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Präsident Izchak Herzog und Angehörigen deutscher Geiseln der Hamas, die in den Gaza-Streifen verschleppt wurden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, M) kommt zum Solidaritätsbesuch in Israel an. Michael Kappeler/dpa

15.25 Uhr: USA sehen keine Anzeichen für verstärkte Beteiligung des Iran an Nahost-Krieg

Die US-Regierung sieht bislang keine Anzeichen für eine verstärkte Beteiligung des Iran am Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas. Abgesehen von der „Rhetorik“ gebe es keine Hinweise auf ein verändertes Vorgehen Teherans, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, dem Nachrichtensender CNN. „Wir werden das sehr, sehr genau beobachten.“

14.30 Uhr: UN-Kommissariat: Israel bestraft Gaza-Einwohner kollektiv

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat Israel eine kollektive Bestrafung der Bevölkerung im abgeriegelten Gaza-Streifen vorgeworfen. Die Sprecherin des Menschenrechtskommissariats, Ravina Shamdasani, bezog sich dabei am Dienstag in Genf auf die andauernde Blockade und den Beschuss der palästinensischen Gebiete durch Israels Armee. Dies sei keine Lösung und müsse umgehend gestoppt werden, sagte sie.

Das Hochkommissariat fordere die israelischen Streitkräfte nachdrücklich auf, es zu vermeiden, Zivilisten und zivile Objekte ins Visier zu nehmen, erklärte Shamdasani. Israel dürfe keine Flächenbombardements, wahllose oder unverhältnismäßige Angriffe ausführen. Diejenigen, die dem Evakuierungsbefehl der israelischen Behörden Folge geleistet hätten, säßen nun im Süden des Gaza-Streifens fest, sagte die Sprecherin. Dort seien sie unter erbärmlichen Bedingungen untergebracht, ihre Nahrungsmittelvorräte gingen schnell zur Neige und sie hätten kaum oder gar keinen Zugang zu sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und Medizin.

Laut Völkerrecht müsse jede vorübergehende Evakuierung mit der Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft und Versorgung einhergehen. Israel habe offenbar nicht versucht, dies für die 1,1 Millionen Zivilisten, die evakuiert werden sollten, zu gewährleisten. Die Sprecherin forderte zugleich die Hamas auf, alle israelischen Geiseln unverzüglich freizulassen.

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin, Yehuda Teichtal, appelliert an alle Berliner, sich betroffen zu fühlen und aufzustehen, wenn sie antisemitische Handlungen beobachten. „Derjenige, der heute gegen Juden ist, ist morgen gegen Frauen, übermorgen gegen Homosexuelle und überübermorgen gegen alle Menschen, die Demokratie schützen und respektieren“, sagte der Rabbiner der Berliner Zeitung.

12.45 Uhr: IDF: Nächste Phase des Krieges könnte anders verlaufen als erwartet

Das israelische Militär bereitet sich auf die nächste Phase seiner Intervention im Gazastreifen vor, aber die Pläne „entsprechen möglicherweise nicht den weit verbreiteten Erwartungen einer bevorstehenden Bodenoffensive“, sagte ein Armeesprecher am Dienstag. „Wir bereiten uns auf die nächsten Phasen des Krieges vor. Wir haben noch nicht gesagt, wie sie aussehen wird. Alle reden von der Bodenoffensive. Es könnte etwas anderes sein“, sagte der internationale Sprecher der IDF, Oberstleutnant Richard Hecht, bei einem Briefing mit Reportern. Darüber berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz.

11.50 Uhr: Israelischer Armeesprecher bestätigt: „Keine Feuerpause “

Ein israelischer Armeesprecher hat am Dienstag bekräftigt, im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas gebe es bislang keine humanitäre Feuerpause. Der Rafah-Grenzübergang zu Ägypten sei weiter geschlossen, sagte Militärsprecher Richard Hecht im Gespräch mit Journalisten.

US-Außenminister Antony Blinken hatte sich in Gesprächen in Israel und arabischen Ländern dafür eingesetzt, humanitäre Hilfslieferungen an die Bevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen. Bei den Gesprächen ging es auch um sicheres Geleit für amerikanische Staatsbürger sowie die Freilassung der von der Hamas in den Küstenstreifen verschleppten Geiseln.

11.30 Uhr: Scholz zu Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen

Zehn Tage nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag als erster Regierungschef zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel aufgebrochen. Dort will er unter anderen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Präsident Izchak Herzog und Angehörige deutscher Geiseln treffen, die von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden. Anschließend geht es weiter nach Ägypten, das einzige Nachbarland Israels, das auch an den Gazastreifen grenzt.

11.15 Uhr: UNO warnt wegen Wassermangel vor Krankheiten in Gaza

Die UNO hat vor einer Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen durch verunreinigtes Trinkwasser gewarnt. Der Wassermangel in dem abgeriegelten Palästinensergebiet könnte Menschen dazu zwingen, aus verunreinigten Quellen zu trinken, hieß es in einer Erklärung des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) am Montag (Ortszeit). „Die große Mehrheit der Bevölkerung im Gazastreifen hat nach wie vor keinen Zugang zu Wasser“, sagte UNRWA-Sprecherin Juliette Touma vor Journalisten. „Wir sprechen von rund zwei Millionen Menschen“, fügte sie hinzu.

Das UNWRA hatte vor Kriegsbeginn fast 1,2 Millionen Bewohner im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln versorgt. Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind keine Hilfslieferungen dieser oder anderer UN-Organisationen mehr in dem Gebiet eingetroffen.

11 Uhr: Russland warnt Israel vor Bodenoffensive in Gaza

Russland warnt Israel vor einer Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen. Es drohten eine Ausweitung des Konflikts mit „fürchterlichen Folgen für die gesamte Region“ und einer noch größeren humanitären Katastrophe, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Er äußerte sich russischen Staatsmedien zufolge in Peking. Dort traf Präsident Wladimir Putin zu einem zweitägigen Besuch ein; er will laut Kreml am Rande des Seidenstraßen-Gipfels auch mit Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping über die Lage in Nahost sprechen.

Auf einem Sondergipfel wollen sich die EU-Mitgliedstaaten heute auf eine einheitliche Linie in ihrer Nahostpolitik einigen. Doch nicht nur die Hilfen der EU in die Palästinensergebiete sind umstritten, sondern auch ihr laxes Sanktionsregime gegenüber dem Iran. Teheran gilt als größter Unterstützer der islamistischen Hamas. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hardt hält die Verhandlungen zum Atomabkommen mit Iran jedenfalls für gescheitert. „Das Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Mullahs ist gleich null. Seit Jahren nutzt das Regime die Atomkarte, um den Westen vor sich herzutreiben“, sagt der CDU-Politiker der Berliner Zeitung.

10.30 Uhr: Fast die Hälfte der Zivilbevölkerung Gazas auf der Flucht

Fast die Hälfte der Zivilbevölkerung des Gaza-Streifens ist nach Schätzung des UN-Nothilfebüros (OCHA) inzwischen auf der Flucht. Rund eine Million Menschen hätten ihre Wohnungen bis Montagabend verlassen, teilte OCHA in der Nacht zu Dienstag mit.

Viele Zufluchtsmöglichkeiten haben sie demnach nicht, weil der nur rund 40 Kilometer lange Küstenstreifen vollständig abgeriegelt ist. Ein Drittel der Menschen habe Zuflucht in Gebäuden des UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA) gesucht, hieß es. Andere kampierten im Freien oder seien bei Freunden und Verwandten im Süden des Gebiets untergekommen.

Krankenhäuser seien mangels Strom und inzwischen auch Treibstoff für Generatoren „am Rande des Zusammenbruchs“, wie das Büro berichtete. Das Leben Tausender Patienten sei in Gefahr. Israel liefere zwar wieder Wasser, aber nur vier Prozent der Menge, die im Gazastreifen gebraucht werde. Es drohten Krankheitsausbrüche.

10 Uhr: Scholz warnt Iran und Hisbollah davor, einzugreifen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz vor einer Einmischung in den Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas gewarnt. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten setzen wir uns als Bundesregierung mit aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht weit eskaliert“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin vor seinem Abflug nach Israel. „Ich warne noch mal ausdrücklich die Hisbollah und den Iran, nicht in den Konflikt einzugreifen.“

8.45 Uhr: Iran droht mit „Präventiv-Aktion“ angesichts Israels Bodenoffensive in Gaza

Angesichts der israelischen Vorbereitungen für eine Bodenoffensive im Gazastreifen hat der Iran mit einer „Präventiv-Aktion“ gedroht. „In den kommenden Stunden“ sei mit der „Möglichkeit einer Präventiv-Aktion der Achse des Widerstands zu rechnen“, sagte Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Montagabend im Staatsfernsehen. Die Bezeichnung „Achse des Widerstands“ steht für palästinensische, libanesische, syrische und weitere Bewegungen, die dem Iran nahe stehen und Israel feindlich gegenüberstehen.

Mit Blick auf sein Treffen mit dem Führer der pro-iranischen libanesischen Hisbollah-Miliz am Wochenende sagte Amir-Abdollahian, die „Widerstandsführer“ würden nicht zulassen, dass Israel „im Gazastreifen tue was es wolle. „Wenn wir Gaza heute nicht verteidigen, werden wir uns morgen gegen diese Bomben auf die Kinderkrankenhäuser unseres eigenen Landes verteidigen müssen“, sagte der Minister.

Der Iran hatte den Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober gelobt, gleichzeitig aber den Verdacht einer Beteiligung oder Mitverantwortung zurückgewiesen. Seit der islamischen Revolution im Jahr 1979 gehört die Unterstützung der Palästinenser zu den Grundpfeilern der iranischen Staatsideologie.

8.10 Uhr: UN-Sicherheitsrat lehnt russischen Resolutionsentwurf ab

Der UN-Sicherheitsrat hat einen russischen Resolutionsentwurf zum Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas abgelehnt. Nur fünf Länder, unter ihnen Russland und China, stimmten am Montag (Ortszeit) bei einer Sitzung des höchsten UN-Gremiums in New York für die Vorlage. Die ständigen Ratsmitglieder USA, Frankreich und Großbritannien sowie Japan votierten dagegen. Brasilien, das derzeit den Vorsitz im höchsten UN-Gremium innehat, und fünf weitere Länder enthielten sich. Über einen von Brasilien eingebrachten Resolutionsentwurf soll nach Angaben von Diplomaten am Dienstagabend (Ortszeit) abgestimmt werden.

Russland forderte in seinem am Freitag vorgelegten Entwurf eine sofortige „humanitäre Waffenruhe“ und „ungehinderten“ humanitären Zugang zum Gazastreifen. Gewalt und Kampfhandlungen, die sich gegen Zivilisten richten, sowie „alle Terrorakte“ werden scharf verurteilt. Die radikalislamische Hamas wird in den Papier aber nicht direkt erwähnt. In dem von Brasilien vorgelegten Entwurf werden dagegen ausdrücklich „abscheuliche Terrorangriffe der Hamas“ verurteilt.

Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, sagte am Montag, trotz des Scheiterns habe Moskaus Resolution dazu beigetragen, „dass im Sicherheitsrat eine umfassende Diskussion über dieses Thema in Gang gekommen ist“. Die britische UN-Botschafterin Barbara Woodward warf Russland hingegen vor, keinen ernsthaften Versuch unternommen zu haben, um einen Konsens zu finden. „Wir können eine Resolution nicht unterstützen, in der die Terroranschläge der Hamas nicht verurteilt werden“, fügte sie hinzu.

7.15 Uhr: Armeesprecher: Gesamter Süden Israels evakuiert, aber Situation in Gaza „schlimmer“

Innerhalb Israels sind seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober fast 500.000 Menschen vertrieben worden. „Wir haben den gesamten Süden Israels evakuiert, alle Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens, aufgrund der Anweisungen der Regierung (...)“, sagte der Armeesprecher Jonathan Conricus bei einer Pressekonferenz am Dienstag. „Das gleiche haben wir im Norden getan, wo 20 Ortschaften in der Nähe der Grenze evakuiert wurden“, fügte er hinzu.

Die meisten Menschen seien freiwillig gegangen, betonte der Sprecher. „Wir wollen keine Zivilisten in der Nähe von Kampfgebieten.“ sagte Conricus. Ziel sei es, „unsere Bürger vor den verheerenden Auswirkungen des Krieges zu schützen“. Die Vertriebenen hätten Zuflucht bei Verwandten im Zentrum des Landes gefunden, „in Gebieten, die sicherer sind“. Es handele sich um eine Vertreibung, über die kaum gesprochen werde, sagte der Armeesprecher und räumte ein: „Die Situation im Gazastreifen ist schlimmer.“

5.30: USA versetzen Soldaten in Einsatzbereitschaft

Die USA sollen angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten Truppen des Militärs in Einsatzbereitschaft versetzt haben. Das berichten am Dienstag mehrere US-Medien. Demnach seien etwa 2.000 US-Soldaten nach Angaben eines Verteidigungsministers auf einen möglichen Einsatz zur Unterstützung Israels vorbereitet worden. Die Truppen – sollten sie eingesetzt werden – könnten eine beratende Funktion haben oder medizinische Unterstützung leisten, sagten US-Beamte dem Wall Street Journal. Sie sollen nicht für Kampfeinsätze eingesetzt werden. Eine offizielle Bestätigung der US-Regierung dafür gibt es bislang nicht.

5.15 Uhr: Scholz in Israel – Treffen mit Familien der Entführten geplant

Am Dienstag reist Bundeskanzler Olaf Scholz als erster Regierungschef nach Israel, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Anschließend geht es weiter nach Ägypten, das einzige Nachbarland Israels, das auch an den Gaza-Streifen grenzt. Es wird erwartet, dass Scholz den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi treffen wird.

Angehörige deutscher Geiseln haben Bundeskanzler Olaf Scholz aufgefordert, sich für die Befreiung der Entführten aus dem Gazastreifen einzusetzen. Die Familien wollen heute Abend mit Scholz in Tel Aviv zusammenkommen. Anschließend sei eine Pressekonferenz mit Angehörigen von zwölf Vermissten mit deutscher Staatsangehörigkeit (19.30 Uhr MESZ) geplant, hieß es von Vertretern der Gruppe.

5 Uhr: US-Präsident Biden besucht am Mittwoch Israel und Jordanien

US-Präsident Joe Biden will angesichts der Gewalteskalation im Nahen Osten morgen Israel besuchen. Das kündigte das Weiße Haus an. Biden will in Israel unter anderem mit Premier Benjamin Netanjahu sprechen. Noch am gleichen Tag will der US-Präsident dann nach Jordanien weiterreisen, um dort unter anderem mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und dem jordanischen König Abdullah II. zusammen zu kommen. Biden hatte immer wieder betont, dass die USA bedingungslos an der Seite Israels stehen.

4 Uhr: Hamas veröffentlicht erstes Video von mutmaßlicher Geisel

Die islamistische Hamas hat erstmals ein Video mit einer mutmaßlichen Geisel im Gazastreifen veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie einer jungen Frau eine Wunde am Arm verbunden wird, anschließend spricht sie direkt in die Kamera. „Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Schoham“, sagt die Frau in dem rund einminütigen Clip. Sie sei aktuell in Gaza und dort in einem Krankenhaus behandelt worden. „Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus“, sagt sie weiter. Unklar ist, wo, wann und unter welchen Umständen das Video entstanden ist.