Israel-Newsblog: Grenze Gaza-Ägypten geöffnet  – heute Palästina-Proteste in Berlin erwartet

DIE LAGE IN ISRAEL UND DIE REAKTIONEN IN BERLIN Tag 15 nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten.

nach dem Großangriff der Hamas-Terroristen gegen israelische Zivilisten. Heute vor zwei Wochen hat die islamistische Hamas Israel angegriffen.

hat die islamistische Hamas Israel angegriffen. Die Hamas hat zwei US-amerikanische Geiseln freigelassen.

hat zwei US-amerikanische freigelassen. Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen über Ägypten sind angelaufen.

sind angelaufen. Pro-palästinensische Proteste am Brandenburger Tor in Berlin am Freitagabend - neue Demo für Samstag angekündigt.

13.47 Uhr: Berlin: Muslime, Juden und Christen laden heute zum Friedensgebet

Muslime, Juden und Christen der Berliner Initiative House of One haben zusammen zu einem Friedensgebet für die Menschen in Israel und Gaza eingeladen. Mit der Aktion wollen Rabbiner, Pfarrerin und Imam gemeinsam zu einem friedlichen Miteinander auch in Berlin und Deutschland aufrufen. Interessierte können um 17 Uhr zur Baustelle des House of One zum Petriplatz/Scharrenstraße kommen. Das Gebet soll dort vor der House of One-Box stattfinden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

13.40 Uhr: Gaza-Ministerium: Zahl der Toten in Gaza steigt auf 4385

Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Kriegsbeginn nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums um mehr als 200 Opfer auf 4385 angestiegen. Zuletzt hatte die Behörde noch von 4137 Toten gesprochen.



Am Samstag erklärte das Ministerium, unter den Opfern seien 1756 Kinder und Jugendliche. Seit Beginn des Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel am 7. Oktober wurden demnach zudem 13.561 Menschen verletzt. Die Angaben aus dem Gazastreifen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

13.26 Uhr: Leiche von vermisster Deutsch-Israelin gefunden

Traurige Gewissheit: Die in Israel vermisste Deutsche Efrat Katz ist offenbar tot. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurde der Leichnam der 68-Jährigen gefunden. Sie sei von der Hamas getötet worden. Angehörige hatten zuvor befürchtet, sie sei von Terroristen aus dem Kibbutz Nir Oz in den Gazastreifen verschleppt wurden. Weiterhin als vermisst gelten ihr Partner, ihre Tochter und ihre kleinen Enkelkinder.

13.10 Uhr: Israel: Hisbollah hat sich zu Teilnahme an Kämpfen entschieden

Die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah hat sich nach Einschätzung des israelischen Verteidigungsministers „dazu entschieden, an den Kämpfen teilzunehmen“. Dafür zahle die Hisbollah einen Preis, sagte Joav Galant am Samstag nach Angaben seines Büros bei einem Besuch an Israels Nordgrenze. Israel müsse wachsam sein und sich auf jedes mögliche Szenario vorbereiten, sagte Galant weiter. „Uns erwarten große Herausforderungen.“

11.45 Uhr: Israelischer Botschafter: Werden Hamas-Führung eliminieren

Der isrealische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat ein weiterhin hartes Vorgehen gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas angekündigt. „Wir werden die Infrastruktur der Hamas völlig zerstören. Wir werden die Führung der Hamas eliminieren“, sagte Prosor am Samstag in Braunschweig. Es stehe ein langer Krieg bevor, für den einzig die Hamas verantwortlich sei, sagte er beim Deutschlandtag der Jungen Union.

11.33 Uhr: Berliner Verein kritisiert Umgang mit palästinensischen Demonstranten

Der Berliner Verein Transaidency sieht den Umgang mit palästinensischen Protesten in Berlin ausgesprochen kritisch. Sie begrüße die Aussage von Innensenatorin Iris Spranger (SPD), dass solche Demonstrationen vor dem Hintergrund des Krieges der islamistischen Hamas und Israel grundsätzlich möglich seien, solange sie friedlich blieben, sagte Vorstandsmitglied Jouanna Hassoun der RBB-„Abendschau“ am Freitag. „Allerdings machen wir die Erfahrung, dass es anders gehandhabt wird, dass auch friedliche Demonstranten, die die Palästinaflagge tragen, weggescheucht werden oder auch angepöbelt werden.“ Der Verein engagiert sich nach eigenen Angaben unter anderem für Prävention von politischer Radikalisierung und für den Abbau von Feindbildern und Vorurteilen.

11.24 Uhr: Israels Armee nach zwei Wochen Gaza-Krieg: Mehr als 1400 Tote

–Nach zwei Wochen Krieg hat das israelische Militär eine aktuelle Bilanz der Opferzahlen veröffentlicht. In Folge der Angriffe von Hamas-Terroristen seien mehr als 1400 Tote zu beklagen, mehr als 4600 Menschen seien verletzt worden, hieß es in einem Post auf der Plattform X, vormals Twitter. Mehr als 200 Geiseln seien in den Händen der Hamas.



Die Armee habe inzwischen mehr als 6900 aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen gezählt, mehr als 450 davon seien innerhalb des Gazastreifens eingeschlagen. Nach Militärangaben wurden Dutzende Hamas-Anführer eliminiert und mehr als 1000 Hamas-Terroristen – auch auf israelischem Gebiet - neutralisiert. Mit neutralisiert dürfte zumeist getötet gemeint sein.

10.55 Uhr: Bundeswehr verlegt weitere Kräfte für möglichen Evakuierungseinsatz

Die Bundeswehr hat in der Nacht zum Samstag wegen wachsender Gefahren in Nahost durch Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze weitere Kräfte nach Zypern für eine mögliche militärische Evakuierung deutscher Staatsbürger verlegt. Dies diene dazu, die eigene Reaktionsfähigkeit zu erhöhen, teilte die Bundeswehr am Samstag auf der Plattform X (früher Twitter) mit.

Da eine kommerzielle Ausreise weiterhin möglich ist, dienen diese Maßnahmen der Vorbereitung, um auch bei einer Lageverschärfung schnell handlungsfähig zu sein. Mehr unter: https://t.co/yp7ZI3YFFl — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) October 21, 2023

9.53 Uhr: Israel ruft zu sofortiger Ausreise aus Jordanien und Ägypten auf

Aufgrund zunehmender regionaler Spannungen hat Israel seine Staatsbürger zu einer sofortigen Ausreise aus Ägypten und Jordanien aufgerufen. Das Land habe die Reisewarnungen für Ägypten, inklusive der Halbinsel Sinai, und Jordanien „auf die höchste Stufe 4 (hohe Bedrohung)“ angehoben, erklärte der Nationale Sicherheitsrat am Samstag. Israelis, die sich in den Ländern befänden, sollten diese „sofort verlassen“.



Die Reisewarnungen seien aufgrund „einer deutlichen Verschärfung der Proteste gegen Israel in den vergangenen Tagen“ und der „Demonstrationen von Feindseligkeit und Gewalt gegen israelische und jüdische Symbole“ angehoben worden, hieß es weiter. Vor wenigen Tagen hatte Israel seine Reisewarnungen für die Türkei bereits auf die höchste Stufe angehoben und Diplomaten und Bürger zu einem raschen Verlassen des Landes aufgefordert.

9.28 Uhr: Grenze geöffnet – Erste Hilfslieferungen in Gazastreifen laufen an

Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen. Einige Lastwagen fuhren am Samstag von Ägypten in den palästinensischen Bereich des Grenzübergangs Rafah, wie auf Bildern im ägyptischen Fernsehen zu sehen war. Demnach sollen Güter von 20 Lastwagen mit Arzneimitteln in den Gazastreifen geliefert werden. Wie das Rote Kreuz mitteilt, sind erste Hilfsgüter bereits in Gaza angekommen.

8.32 Uhr: Grenzöffnung Gaza-Ägypten: US-Botschaft warnt vor Chaos

Nach Informationen der US-Botschaft in Jerusalem soll der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten am Samstag um 10 Uhr Ortszeit geöffnet werden. Angesichts des erwarteten Ansturms von Menschen, die Gaza mutmaßlich verlassen wollen, warnt die Botschaft vor chaotischen Zuständen auf beiden Seiten der Grenze. Auch sei unklar, wie lange die Öffnung anhalten werde.

Security Alert 11: We have received info that the Rafah border crossing between Gaza and Egypt will open on Saturday, 21 October, 10:00am local time. If the border is opened, we do not know how long it will remain open for foreign citizens to depart Gaza. https://t.co/WD8AeWCrkB pic.twitter.com/XPZQUiu10v — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 21, 2023

7.50 Uhr: CDU-Politiker Frei warnt vor Aufnahme Geflüchteter aus Gazastreifen

Der CDU-Politiker Thorsten Frei hat davor gewarnt, Geflüchtete aus dem Gazastreifen in Deutschland aufzunehmen. „Ich sehe da keine Verantwortung von Deutschland und Europa“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag dem Nachrichtenportal t-online (Samstag). Vielmehr sei es die Aufgabe der Nachbarstaaten, sich um die Aufnahme und Unterstützung der Flüchtlinge zu kümmern, betonte Frei.

7 Uhr: Hamas griff Israel an, um ein historisches Abkommen mit Saudi-Arabien zu verhindern – Biden

US-Präsident Joe Biden sagte am Freitag, er glaube, dass die Hamas den Angriff auf Israel zum Teil aus dem Wunsch heraus unternommen habe, das Land an der Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien zu hindern. „Einer der Gründe, warum die Hamas Israel angegriffen hat, ist, dass sie wussten, dass ich mich mit den Saudis zusammensetzen würde“, sagte Biden bei einer Spendengala US-amerikanischen Medienberichten zufolge. Der US-Präsident deutete an, dass er glaubt, dass die Hamas-Kämpfer am 7. Oktober einen tödlichen Angriff starteten, weil, „Raten Sie mal? Die Saudis wollten Israel anerkennen“ und waren kurz davor, dies formell zu tun.

6.55 Uhr: Israels Armee attackiert weiter Stellungen der Hamas im Gazastreifen

Die israelische Luftwaffe hat ihr Bombardement der islamistischen Hamas im Gazastreifen auch in der Nacht zum Samstag fortgesetzt. Kampfflugzeuge griffen zahlreiche Stellungen der Islamisten in der gesamten Küstenenklave an, wie das israelische Militär am Morgen auf Telegram bekannt gab. Dazu gehörten Kommandozentralen, Abschussrampen für Panzerabwehrraketen und strategische Infrastruktur der Hamas, die für Terrorzwecke genutzt werde. Auch Scharfschützen- und Beobachtungsposten der Hamas, die sich in mehrstöckigen Gebäuden befänden, seien bombardiert worden.

4.30 Uhr: Zentralrat der Muslime mahnt friedliche Demonstrationen an

Der Zentralrat der Muslime mahnt pro-palästinensische Demonstranten in Deutschland zur Zurückhaltung. „Ich mache mir wirklich große Sorgen“, sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, am Freitagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Auf den Straßen seien derzeit Hass, Gewalt und Antisemitismus zu erleben. „An dieser Stelle verurteile ich das ganz klar und deutlich“, betonte Mazyek. „Ich appelliere auch insbesondere an die Muslime, gerade an Demonstrationen, sich jetzt zurückhaltend zu beteiligen und auch genau hinzuschauen, wer die Betreiber sind.“

Eine Alternative seien zum Beispiel Friedensgebete. Es sei allerdings auch wichtig, dass Menschen, die zum Beispiel Angehörige im Gaza-Streifen verloren hätten, ihre Trauer zum Ausdruck bringen könnten, sagte Mazyek.

4.30 Uhr: Situation in Neukölln zunächst beruhigt – weitere Demos

Die Situation in Berlin-Neukölln hat sich nach mehreren Abenden mit pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen zunächst beruhigt. In der Nacht zum Samstag gab es nach Angaben eines Polizeisprechers keine größeren Vorfälle. Die Polizei war wieder auf der Sonnenallee und angrenzenden Straßen präsent. Bei kühlem Regenwetter seien dort allerdings nur wenige Menschen unterwegs gewesen, hieß es.

Die Berliner Polizei steht unterdessen vor einem Wochenende mit zahlreichen weiteren Demonstrationen. Zwei für Samstag angemeldete Versammlungen in Berlin-Mitte wurden jedoch untersagt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Zuvor werden am Sonntag laut dem Veranstalter rund 10.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel am Brandenburger Tor erwartet.

2 Uhr: Die Hamas veröffentlichte Video der Freilassung zweier US-Geiseln

Stunden nach der Freilassung einer Mutter und ihrer Tochter, die im Gazastreifen als Geiseln festgehalten wurden, veröffentlichte die Hamas ein Video von deren Freilassung.

BREAKING:



Hamas posts first video of them releasing hostages.



18-year-old Natalie Raanan from Chicago and her mother Judith are now in safety and are being taken care of by the Israeli Army. pic.twitter.com/cmLI8Xi6Ir — Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2023

0 Uhr: Zwei US-Geiseln nach Freilassung durch Hamas wieder in Israel

Knapp zwei Wochen nach dem Großangriff auf Israel hat die radikalislamische Hamas erstmals Geiseln freigelassen. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Essedin-al-Kassam-Brigaden, habe „als Reaktion auf die Bemühungen Katars“ zwei US-Bürgerinnen - Mutter und Tochter – „aus humanitären Gründen“ freigelassen, teilte die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation am Freitag mit. Das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte die Freilassung. US-Präsident Joe Biden zeigte sich „überglücklich“.

Die beiden US-Geiseln seien frei und in Israel, erklärte Netanjahus Büro. Es handele sich um Judith Tai Raanan und Natalie Shoshana Raanan, die bei dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nahal Os entführt und in den Gazastreifen verschleppt worden seien. Sie seien „aus den Händen der Terrororganisation Hamas befreit“ worden und auf dem Weg „zu einem Treffpunkt in einem Armeestützpunkt im Zentrum des Landes“, wo „Mitglieder ihrer Familie auf sie warten“.