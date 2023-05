Israel: Proteste und Demos gegen umstrittene Justizreform halten an

In Israel sind am Donnerstag erneut Tausende Menschen gegen die umstrittene Justizreform der rechtsreligiösen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf die Straße gegangen. In Jerusalem zogen Protestierende vor die Residenz von Präsident Isaac Herzog sowie die Privathäuser einiger Minister. In Tel Aviv blockierten Demonstranten wichtige Verkehrswege wie die Kaplan-Straße und die Ayalon-Autobahn.

Viele Demonstrantinnen trugen die Protestfarbe Rot in Anlehnung an den dystopischen Roman „Der Report der Magd“ von Margaret Atwood über totalitäre Gesellschaften.

Die Organisatoren hatten zudem dazu aufgerufen, auch gegen die steigenden Lebensmittelpreise und für die Gleichberechtigung beim Militärdienst zu protestieren. Die Regierungspläne von Netanjahus Koalition aus rechtsextremen und ultrareligiösen Parteien sehen neben dem Umbau des Justizsystems auch eine Befreiung der Ultraorthodoxen von der Wehrpflicht vor. Laut Oberstem Gericht ist eine allgemeine Wehrdienstbefreiung ultraorthodoxer Juden verfassungswidrig.

Israel: Kritiker der Justizreform sehen Schwächung der Demokratie

Die Debatte um die Justizreform löste in Israel eine tiefe innenpolitische und gesellschaftliche Krise aus. Die Proteste gegen die Pläne dauern seit mittlerweile 17 Wochen an. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, die unabhängige Justiz des Landes schwächen und die liberale Demokratie in Israel zugunsten autoritärer Strukturen aushöhlen zu wollen. Befürworter argumentieren hingegen mit einer Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Gewaltenteilung.

Das Vorhaben zielt darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken. Mit der Reform könnte die einfache Mehrheit der Abgeordneten Entscheidungen des Obersten Gerichts aufheben.

Infolge der massiven Proteste hatte Netanjahu das Gesetzgebungsverfahren Ende März für einen Monat ausgesetzt und sich dialogbereit gezeigt. Präsident Herzog verhandelt seitdem mit Vertretern der Regierung und der Opposition in der Hoffnung auf einen Kompromiss. Politiker der Opposition äußerten sich jedoch skeptisch, bisher wurde kein Kompromiss erzielt. Seit dieser Woche tagt die Knesset nach einer längeren Parlamentspause wieder.