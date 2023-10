Angesichts der massiven Angriffe der palästinensischen Hamas-Organisation auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) zu einer Solidaritätsdemonstration für das Land am Sonntag in Berlin aufgerufen. Die Kundgebung soll um 14 Uhr vor dem Brandenburger Tor beginnen. Organisiert wird sie vom Jungen Forum der DIG, der Jüdischen Studierendenunion sowie vom jüdischen Verein Werteinitiative; sie erwarten 200 Teilnehmende.

Bei der Demonstration werden der DIG-Präsident Volker Beck sowie Vertreter der Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus sprechen. Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, ist angefragt. Geplant ist die Solidaritätsdemonstration bis etwa 15.30 Uhr.

Brandenburger Tor in Berlin aus Solidarität mit Israel blau-weiß angestrahlt

Aus Solidarität mit Israel wegen des Großangriffs der militanten Palästinenserorganisation Hamas ist in Berlin das Brandenburger Tor in der Nacht zum Sonntag blau-weiß angestrahlt worden. Unterhalb der Quadriga des berühmten Denkmals war eine Projektion der blau-weißen israelischen Flagge mit Davidstern zu sehen.

„Volle Solidarität mit Israel! Berlin trauert um die Opfer dieses feigen und verbrecherischen Terrorangriffs und bangt um die entführten Menschen“, kommentierte die Berliner Senatskanzlei in Onlinedienst X, ehemals Twitter, ein Foto der Solidaritätsaktion. „Unsere Stadt steht fest an der Seite Israels!“

Volle Solidarität mit Israel! Berlin trauert um die Opfer dieses feigen und verbrecherischen Terrorangriffs und bangt um die entführten Menschen. Unsere Stadt steht fest an der Seite Israels! pic.twitter.com/fxw3lcM4QU — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) October 7, 2023

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) schrieb auf X: „Israel ist nicht allein. Berlin und die ganze freie Welt stehen fest und solidarisch an Israels Seite.“ Der Bürgermeister verurteilte den „Terrorismus“ der Hamas und rief zu „Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt“ auf.

Der Terrorismus wird niemals siegen! Frieden und Freiheit sind stärker. Israel ist nicht allein. Berlin und die ganze freie Welt stehen fest und solidarisch an Israels Seite. Jetzt gilt: Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt! pic.twitter.com/ORP2dHdfFp — Kai Wegner (@kaiwegner) October 7, 2023

Solidarität mit Israel: Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich auf X

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) veröffentlichte auf X ein Bild des angestrahlten Brandenburger Tors, vor dem sich trotz Regens zahlreiche Menschen versammelt hatten. „In Solidarität mit Israel“, schrieb der Kanzler auf Deutsch und Englisch dazu.

Die israelische Botschaft in Berlin begrüßte die Aktion auf X. „Danke, für dieses wunderschöne Zeichen, Deutschland“, erklärte sie. „Wir stehen gemeinsam gegen den Terrorismus!“

Die radikalislamische Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, außerdem drangen Kämpfer vom Gazastreifen aus in israelisches Gebiet ein. Israel reagierte mit Vergeltungsangriffen. Nach Angaben der israelischen Armee vom Samstagabend wurden mehr als 200 Menschen durch die Angriffe in Israel getötet und mehr als tausend weitere verletzt. Die Kämpfe dauerten am Abend an.