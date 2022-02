Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International will am Dienstag gegen den Widerstand der israelischen Regierung einen umstrittenen Bericht veröffentlichen, in dem sie Israels Behandlung der Palästinenser als „Apartheid“ bezeichnet. Die Generalsekretärin von Amnesty, Agnes Callamard, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, der israelische Außenminister Yair Lapid habe nicht auf ein Gesprächsangebot im vergangenen Oktober reagiert. „Jetzt ist es viel zu spät für ihn, uns einfach aufzufordern, den Bericht nicht zu veröffentlichen.“

Lapids Ministerium forderte die Organisation am Montag auf, den Bericht „zurückzuziehen“. Lapid erklärte dazu: „Anstatt nach Fakten zu suchen, zitiert Amnesty Lügen, die von terroristischen Organisationen verbreitet werden“. Israel sei „nicht perfekt, aber es ist eine Demokratie, die dem internationalen Recht verpflichtet ist und sich der Überprüfung dessen stellt“, fügte er hinzu.

Israels Außenminister: Bericht „leugnet“ Israels „Existenzrecht“

Lapid warf Amnesty vor, eine antisemitische Agenda zu verfolgen. „Ich hasse es, das Argument zu verwenden, dass, wenn Israel kein jüdischer Staat wäre, niemand bei Amnesty es wagen würde, dagegen zu argumentieren, aber in diesem Fall gibt es keine andere Möglichkeit“, sagte er. Der Bericht „leugnet“ seinem Ministerium zufolge Israels „Existenzrecht“.

Callamard entgegnete, dass „eine Kritik an der Praxis des Staates Israel absolut keine Form von Antisemitismus“ sei. „Amnesty International ist sehr stark gegen Antisemitismus, gegen jede Form von Rassismus“. Ihre Organisation habe „wiederholt antisemitische Handlungen und Antisemitismus von verschiedenen Führern auf der ganzen Welt angeprangert.“