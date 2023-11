Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Freitag neue Angriffe im Gazastreifen ausgeführt. Es seien „eine Reihe terroristischer Einheiten“ bekämpft worden, die Panzerabwehrraketen und Sprengkörper eingesetzt hätten, teilte die israelische Armee mit. Am Freitagmorgen erschütterten neue israelische Angriffe den Gazastreifen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Israel hat seit einigen Tagen seine Angriffe auf den von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Gazastreifen verstärkt. Zuletzt meldete die israelische Armee die Umzingelung von Gaza-Stadt mit Bodentruppen.



Das von er radikalislamischen Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete mindestens 15 Tote im Bezirk Seitun in Gaza-Stadt sowie weitere sieben Todesopfer im Flüchtlingslager Dschabalia.

Sechs Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen im Westjordanland getötet

Zudem wurden bei einer Reihe von Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland nach palästinensischen Angaben sechs Palästinenser getötet. Drei der Opfer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums und der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa am Freitag in Dschenin getötet. Zwei weitere Palästinenser im Alter von 33 und 36 Jahren wurden demnach bei einer Razzia im Flüchtlingslager Al-Fawwar nahe der Stadt Hebron getötet.



Zudem sei ein am Mittwoch durch israelisches Feuer verletzter Palästinenser in Nablus am Freitag seinen Verletzungen erlegen, erklärte das Ministerium.

Die israelische Armee erklärte am Freitag, sie gehe im gesamten Westjordanland „gegen Hamas“ vor. Ein Sprecher des israelischen Militärs teilte der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf Dschenin mit, dass israelische Streitkräfte „derzeit Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen in dem Gebiet ausführen“, ohne nähere Angaben zu machen. Im Westjordanland regiert die mit der radikalislamischen Hamas rivalisierende Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.



In der Region Hebron hätten Soldaten das Feuer eröffnet, nachdem Palästinenser sie mit Molotow-Cocktails und Steinen angegriffen hätten, erklärte die israelische Armee.

Die Situation im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland war schon vorher angespannt. Es gab regelmäßig Razzien der israelischen Armee und zunehmend auch Angriffe extremistischer jüdischer Siedler gegen die palästinensische Bevölkerung. Auch nahm die Zahl tödlicher Angriffe bewaffneter Palästinenser auf Israelis zu.