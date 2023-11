Unter Berufung auf diplomatische Quellen haben israelische Medien am Freitag berichtet, dass die Vorbereitungen für einen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Israel im Gange sind. Nach Angaben des Senders Channel 12 News könnte Selenskyjs Besuch bereits am Montag oder Dienstag stattfinden, wobei die genauen Einzelheiten noch nicht feststehen.

Die Enthüllung löste jedoch in Kiew Irritationen aus. Wie derselbe israelische Sender berichtete, sind Beamte der ukrainischen Regierung besorgt, dass das Durchsickern der Pläne des Präsidenten an die Presse Selenskyjs Sicherheit gefährden könnte. Wolodymyr Selenskyj selbst sei „enttäuscht“, so die gleiche Quelle. „Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand. In der Ukraine ist die Situation noch schwieriger“, so der Beamte.

Mitte Oktober hatten israelische Medien berichtet, dass die Regierung von Benjamin Netanjahu eine Anfrage des ukrainischen Präsidenten, gemeinsam mit US-Außenminister Antony Blinken nach Israel zu reisen, abgelehnt hatte. Selenskyj wollte nach dem Hamas-Großangriff Israel besuchen, um seine Solidarität zu bekunden. Man habe ihm mitgeteilt, dass dies „nicht der richtige Zeitpunkt sei“, dass er aber zu einem späteren Zeitpunkt kommen könne, sagten damals Quellen, die mit der Anfrage vertraut waren, der israelischen Zeitung Yedioth Aharonoth.

Nun scheint Israel für einen Besuch des ukrainischen Präsidenten bereit zu sein. „Ein solcher Besuch würde eine wichtige Botschaft aussenden“, sagte Bildungsminister Yoav Kisch. In seinem Bericht wählte Channel 12 News eine umstrittenere Formulierung, um auf den möglichen Besuch hinzuweisen, indem er sagte, er würde „eine Botschaft der aufgeklärten Welt senden, die angegriffen wird und sich gegen die weniger aufgeklärte Welt stellt, die angreift“.