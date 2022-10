Israels Präsident: Iranische Waffen destabilisieren die Welt

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat nach eigenen Angaben den USA Geheimdienstinformationen zur Verfügung gestellt, die den Einsatz durch Russland gesteuerter iranischer Drohnen im Ukraine-Krieg belegen sollen. „Iranische Waffen spielen eine Schlüsselrolle dabei, unsere Welt zu destabilisieren“, sagte Herzog am Dienstag bei einem Besuch in den USA. US-Außenminister Antony Blinken sagte, die Lieferung von Drohnen durch den Iran an Russland habe in der Ukraine „grauenhafte Folgen“.

Herzog sagte, die internationale Gemeinschaft müsse „ihre Lektionen lernen“ und mit dem Iran in „harter, einiger und kompromissloser Sprache“ sprechen, sagte Herzog weiter. Laut dem israelischen Präsidentenbüro teilte Herzog mit den USA Bilder, die Ähnlichkeiten zwischen in der Ukraine abgeschossenen Drohnen und im Iran im Dezember 2021 getesteten und 2014 bei einer Ausstellung präsentierten Bestandteilen aufwiesen.

Selenskyj: Israel hat „Allianz“ zwischen Russland und Iran ermöglicht

Am Montag hatte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer von der israelischen Zeitung Haaretz organisierten Konferenz von „rund 2000“ Drohnen vom Typ Schahed gesprochen, die Moskau von Teheran bestellt habe. Selenskyj warf der israelischen Regierung zudem vor, mit ihrer neutralen Haltung eine „Allianz“ zwischen Russland und dem Iran zu begünstigen.

Trotz der Erkenntnisse über den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine hat sich Israel bisher mit Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg zurückgehalten. So war Israel bisher nicht bereit, der Ukraine den gemeinsam mit den Vereinigten Staaten entwickelten hochmodernen Luftabwehrschirm Iron Dome zur Verfügung zu stellen. Hierbei spielt die aktive militärische Rolle Russlands in Israels Nachbarstaat Syrien eine Rolle.