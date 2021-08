Houston - Die Falcon-9-Rakete der privaten Raumfahrt-Firma SpaceX hat im Auftrag der US-Weltraumbehörde Nasa am Montag die internationale Raumstation ISS mit neuen Vorräten versorgt. Die Astronauten erhielten unter anderem Nachschub an Avocados, Zitronen und Eiscreme.

Zudem sollen sich an Bord der Maschine Materialien für den kommenden Zuwachs auf der ISS befinden. In wenigen Monaten wird sich der Deutsche Matthias Maurer an Bord einer SpaceX-Rakete auf den Weg zur Raumstation machen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird der Saarländer nach seinem Start vom Kennedy Space Center in Florida der zwölfte Deutsche im All sein – und der vierte Deutsche auf der ISS. „Ich freue mich natürlich sehr, dass es endlich losgehen wird. Ich arbeite schon einige Jahre darauf hin, endlich in den Weltraum zu fliegen und glaube, dass ich erst aufgeregt sein werde, wenn ich wirklich auf der Startrampe in der Kapsel sitze“, sagte er zum geplanten Start am 31. Oktober.

Als erster Deutscher wird Maurer mit dem Crew Dragon-Raumschiff von SpaceX zur ISS gelangen. In dem fliegenden Labor wird er in rund 400 Kilometern Höhe zahlreiche internationale Experimente stellvertretend für Forscher auf der Erde machen – in der Schwerelosigkeit. Als ausgebildeter Werkstoffwissenschaftler hat er besonders im Blick: Aktivitäten zur Entwicklung neuer Werkstoffe, aber auch Lösungen für Life Sciences und für physikalische Experimente.

Astronaut Maurer bleibt sechs Monate im All

Auf was sich der 51-Jährige am meisten freut? „Ich hoffe, dass ich sehr bald nach meiner Ankunft den Ausblick auf unsere wunderschöne Erde genießen kann. Ich werde mich dann sozusagen auf eine 90-minütige Weltreise begeben. Diesen Moment stelle ich mir unglaublich vor. Jedes Mal, wenn ich nur daran denke, habe ich schon Gänsehaut.“ Etwa 90 Minuten braucht die ISS, um die Erde einmal zu umrunden.

Für die voraussichtlich sechs Monate im All ist Maurer gut vorbereitet. 2015 trat er in das Astronautenkorps der europäischen Raumfahrtagentur Esa ein und trainiert seitdem für seinen ersten Raumflug. Dazu gehörten eine 16-tägige Unterwasser-Mission, ein geologisches Feldtraining und ein Überlebenstraining auf hoher See. Aber auch Kniffe, wie er seinen Körper im All fit halten kann, hat er trainiert – und Mahlzeiten für die Zeit im erdnahen Orbit ausgewählt.

Maurer will Joghurt im Weltraum herstellen

„Essen ist ungemein wichtig, um in guter Stimmung zu bleiben“, sagt Maurer. Die Lebensmittel kommen meist in Dosen oder in Beuteln, bei Trockennahrung muss man Wasser hinzufügen. Er möge lieber die thermostabilisierten Gerichte als die getrockneten, sagt Maurer. Und: Er plane für seine Mission, selbst Joghurt im Weltraum herzustellen. „Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das klappen wird.“

Gerade hat Maurer in Houston ein Training für einen möglichen Außeneinsatz im All abgeschlossen. Nun geht es noch mal nach Kalifornien zum Üben bei SpaceX. Dann steht noch ein kurzer Urlaub in der Heimat auf dem Programm, bevor es zurück in die USA geht. Zwei Wochen vor dem Start ist Quarantäne angesagt.