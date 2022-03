Trotz der Spannungen zwischen ihren Heimatländern auf der Erde sind der US-Astronaut Mark Vande Hei und die russischen Kosmonauten Pjotr Dubrow und Anton Schkaplerow gemeinsam von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit den drei Raumfahrern landete am Mittwoch in der kasachischen Steppe, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte. Vande Hei hatte auf der Raumstation einen neuen US-Rekord für den längsten Aufenthalt im All aufgestellt.

Vande Hei, Dubrow und Schkaplerow hatten die ISS am Mittwoch um 09.21 Uhr MESZ gemeinsam verlassen. Um 13.28 Uhr MESZ landeten sie planmäßig in der kasachischen Steppe, wie auf Live-Bildern von Roskosmos zu sehen war.

Mit seinem erneuten Aufenthalt auf der ISS stellte Vande Hei einen Rekord auf: Mit 355 Tagen absolvierte er den längsten Aufenthalt eines Nasa-Astronauten im Weltall. Sein Kollege Dubrow, mit dem er Anfang April 2021 zur ISS geflogen war, hält nun den Rekord für die längste ISS-Mission eines Russen. Der ISS-Einsatz seines Kollegen Anton Schkaplerow hatte sechs Monate gedauert.

Nasa will ISS ohne russische Hilfe

Zwischenzeitlich hatte es Befürchtungen gegeben, dass Moskau Vande Hei nicht an Bord der Sojus-Kapsel lassen könnte. Die Raumfahrt ist einer der letzten Bereiche, in denen die USA und Russland trotz der seit Jahren zunehmenden Spannungen noch zusammenarbeiten.

Allerdings hatte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin vergangenen Monat erklärt, die wegen des Ukraine-Kriegs gegen Russland verhängten Sanktionen beeinträchtigten den Betrieb der russischen Raumschiffe, die die ISS versorgen. Dies betreffe vor allem den russischen Teil der Station, der für Kurskorrekturen zuständig ist. Als Folge könne die 500 Tonnen schwere Konstruktion auf die Erde stürzen und „ins Meer oder auf Land fallen“, warnte Rogosin.

Russland befördert mit Sojus-Raumkapseln und Progress-Raumfrachtern Crew-Mitglieder und Nachschub zur ISS. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa arbeitet nach eigenen Angaben bereits an Lösungen, um die ISS ohne russische Hilfe im Orbit zu halten.

Zur aktuellen Besatzung der ISS gehört auch der deutsche Astronaut Matthias Maurer, der im November für einen halbjährigen Einsatz zur ISS aufgebrochen war. Vorige Woche absolvierte er als zwölfter Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA einen Außenbordeinsatz.

Die ISS wird gemeinsam von den USA, Kanada, Japan, der Europäischen Weltraumorganisation ESA und Russland betrieben. Es wird damit gerechnet, dass sie ihren Betrieb in den kommenden Jahren einstellt.