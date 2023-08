Der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin veröffentlichte am Montag sein erstes Video für die Wagner-Gruppe seit dem gescheiterten Aufstand gegen die Führung des russischen Verteidigungsministeriums Ende Juni.



In dem Video, das in einer Wüstenlandschaft aufgenommen wurde, deutet er an, dass er sich in Afrika befindet. Er stellt fest, dass die Lufttemperatur 50 Grad Celsius beträgt und fügt hinzu, dass er im Namen der afrikanischen Völker „für Gerechtigkeit und Glück“ kämpft.

„Wir machen Russland noch größer, auf allen Kontinenten. Und Afrika ist noch freier“, sagt Prigoschin, der behauptet, er führe Aufklärungs- und Suchmaßnahmen durch. „Gerechtigkeit und Glück für die afrikanischen Völker. Ein Albtraum für ISIS, Al-Qaida und andere Banditen.“



„Wir stellen echte starke Männer ein und erfüllen weiterhin die Aufgaben, die uns gestellt wurden und für die wir versprochen haben, sie zu erfüllen“, fügt er in dem Video, das in einem mit der Wagner-Gruppe verbundenen Telegram-Kanal gepostet wurde, hinzu.

Das Video wurde wenige Stunden vor dem Beginn des Brics-Gipfels in Südafrika veröffentlicht. Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt nicht persönlich teil, da ein internationaler Haftbefehl gegen ihn zu seiner Verhaftung führen könnte.