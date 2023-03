Experte über Heizkosten: „Der Hammer kommt erst noch“

Die Energiekrise sorgt bei vielen Mietern für Unsicherheit. Betroffene erwarten daher die erste Heizkostenabrechnung mit Spannung. Wie der Spiegel berichtet, sorgen die ersten gut 156.000 Abrechnungen, die der Messdienstleister Ista für 2022 erstellt hat, für Überraschungen.

Ausgaben für Fernwärme und Ölheizungen stiegen bereits im vergangenen Jahr deutlich. Haushalte mit Gasheizung können jedoch im Schnitt sogar eine kleine Rückzahlung für 2022 erwarten. Doch die Kostenexplosion kommt noch, warnen Experten. Zwar meldet Ista eine Senkung der Gaskosten um rund drei Prozent. Doch Firmenchef Hagen Lessing nennt es eine trügerische Ruhe: „Der Hammer kommt erst noch“.

Preisbremse entlastet Fernwärmenutzer

Ista geht davon aus, dass Gas in diesem Jahr zwölf Cent je Kilowattstunde kosten dürfte. Diesen Höchstpreis schreibt der Staat für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs vor. Wie teuer die Abrechnung für Mieter wird, hängt von ihrem Verbrauch im Jahr 2023 ab. Im vergangenen Jahr sparten die Deutschen Gas – dies lag auch am milden Wetter. Wenn sie weiter so sparen und die Witterung mild bleibt, prognostiziert Ista einen Anstieg der Gaskosten um 58 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Wird der Winter jedoch kalt, so wie in vergangenen Jahren, könnten sich die Ausgaben mehr als verdoppeln.

Die hohen Gaspreise trieben auch die Fernwärmekosten nach oben. Doch laut Ista-Prognose dürfen Fernwärme-Nutzer trotzdem auf Entlastungen hoffen. Die staatliche Preisbremse entlastet Fernwärmenutzer offenbar effektiver als Haushalte mit Gasheizung.

Besonders teuer ist die Energiekrise Ista zufolge für Haushalte, die mit einer Ölheizung heizen. Bereits 2022 wurde Öl teurer, auch für dieses Jahr prognostiziert Ista einen weiteren Anstieg.