Istanbul: Explosion in Fußgängerzone – mehrere Tote und Verletzte

In der türkischen Metropole hat es am Sonntag eine heftige Explosion gegeben. Videos im Internet zeigen, wie Feuer aufsteigt und Menschen wegrennen.

Medienberichten zufolge hat es in der berühmten Fußgängerzone Istiklal in der Innenstadt von Istanbul am Sonntag eine heftige Explosion gegeben. Videos auf Twitter zeigen, wie Menschen wegrennen, andere bewegungslos am Boden sind. Mindestens elf Menschen sollen verletzt sein, berichtet die Bild-Zeitung. Rettungskräfte sind im Einsatz. Nach Informationen von BNL News sollen vier Menschen ums Leben gekommen sein. Bestätigt wurde dies zunächst nicht.

Mehr in Kürze