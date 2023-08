ISW: Wagner-Gruppe wird es nach dem Tod Prigoschins so nicht mehr geben

Nach dem mutmaßlichen Tod des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz geht die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) davon aus, dass die Gruppe Wagner in ihrer bisherigen Form nicht mehr bestehen bleiben wird.

„Die Wagner-Gruppe wird wahrscheinlich nicht mehr als quasi unabhängige militärische Parallelstruktur existieren“, nachdem Kreml-Chef Putin „mit ziemlicher Sicherheit“ die Führung der Organisation ermordet habe, heißt es in einer Einschätzung des ISW. Die Wagner-Gruppe sei nun nicht mehr in der Lage, die Auswirkungen der Kampagne durch den Kreml und das russische Verteidigungsministerium „zur Schwächung, Unterwerfung und Zerstörung der Organisation nach dem bewaffneten Aufstand vom 24. Juni“ umzukehren.

ISW: Unklar, ob Kreml beabsichtigt, die Wagner-Gruppe komplett aufzulösen

Das russische Verteidigungsministerium habe Berichten zufolge private Militärunternehmen gegründet, die aktuelles und ehemaliges Wagner-Personal rekrutierten, um die Kontrolle über Wagners Operationen im Ausland zu übernehmen, schreibt das ISW weiter. Mit dem Tod der Wagner-Führung entfielen „wahrscheinlich alle verbleibenden Möglichkeiten, die Wagner hatte, unabhängig vom russischen Verteidigungsministerium zu operieren“. Laut dem ISW bleibt es unklar, ob der Kreml beabsichtigt, die Söldnergruppe vollständig aufzulösen oder Wagner als viel kleinere Organisation neu zu gründen, die vollständig dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt ist. Eine dritte Option – die Wiederherstellung Wagners als quasi-unabhängige Organisation unter einem neuen, kremltreuen Kommandanten – sei „möglich, aber unwahrscheinlich“.

Zudem soll sich der Kreml laut russische Quellen, weigern, die belarussische Regierung für Wagners Einsatz in Belarus zu bezahlen. Wegen gekürzter Zahlungen hätten bereits einige Wagner-Kämpfer den Dienst quittiert. Das ukrainische Widerstandszentrum berichtete am 23. August, dass eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Wagner-Mitarbeitern in Lagern in Weißrussland nach Prigoschins mutmaßlichem Tod mit den Vorbereitungen für die Rückkehr nach Russland begonnen habe.

Eine offizielle Identifizierung der Leiche Jewgeni Prigoschins durch die russischen Behörden stand bis Freitag noch aus. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach indes schon in der Vergangenheitsform von dem „talentierten Geschäftsmann“ und Söldnerführer. „Er war ein Mensch mit einem schwierigen Schicksal, und er hat ernsthafte Fehler gemacht“, sagte er. Während der Meuterei der Wagner-Kämpfer gegen die russische Führung im Juni hatte Putin seinem langjährigen militärischen Handlanger Prigoschin Verrat vorgeworfen, ihm und seinen Gefolgsleuten dann aber die Ausreise nach Belarus ermöglicht.