Der an Leukämie erkrankte frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi ist erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden - nach Angaben seiner Ärzte zu Routineuntersuchungen. Der 86-Jährige Milliardär und Medienmogul „befindet sich aktuell im San Raffaele-Krankenhaus für geplante Untersuchungen“ in Zusammenhang mit seinem Blutkrebs, teilte das Ärzteteam am Freitag in Mailand mit. Lebensgefahr bestehe nicht.

Berlusconi war am 5. April in dieselbe Klinik eingeliefert worden, nachdem er über Atemprobleme geklagt hatte. Er hatte das Krankenhaus erst sechs Wochen später nach erfolgreicher Behandlung einer Lungeninfekts wieder verlassen können.

Silvio Berlusconi: Skandalumwitterter Politiker

Berlusconi prägte das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen – nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war er dreimal Ministerpräsident. Im vergangenen September wurde er bei den Parlamentswahlen in den Senat gewählt. Seine Partei Forza Italia koaliert aktuell mit der Regierung der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Berlusconis Karriere ist aber auch von diversen Skandalen geprägt. Der umstrittene Politiker musste sich wegen Dutzender mutmaßlicher Wirtschafts- und Korruptionsdelikte und seiner Rolle bei den berüchtigten Bunga-Bunga-Sexpartys vor Gericht verantworten. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilt.

In den vergangenen Jahren hatte Berlusconi mehrfach mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen. 2020 wurde der 86-Jährige mehrere Wochen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt.