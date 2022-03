Ein Kampfflugzeug ist in Norditalien nahe des Comer Sees abgestürzt und an einem Berg zerschellt. Dabei kam am Mittwoch einer der beiden Piloten ums Leben. Das teilte der Rüstungskonzern Leonardo mit, dem das Flugzeug vom Typ M-346 gehörte. Die Maschine war vor der Auslieferung an die italienische Luftwaffe zu Testflügen unterwegs. Der zweite Pilot wurde Medienberichten zufolge schwer verletzt.

Die Piloten hatten nach Angaben des Konzerns vor dem Aufprall der Maschine die Schleudersitze betätigt. Der Grund für den Absturz werde noch ermittelt, hieß es. Zeugen beobachteten, wie die Maschine gegen 12 Uhr Feuer fing und dann gegen den Monte Legnone in der Provinz Lecco prallte. Auf Bildern war eine schwarze Rauchwolke zu sehen.