Schöneberg: Brandanschlag auf Diplomatenauto – Staatsschutz ermittelt In Berlin und Barcelona sind italienische Diplomaten zum Opfer von Vandalismus geworden. Giorgia Meloni zeigt sich besorgt. dpa

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht zu einer Einsatzstelle (Symbolbild).

Rom -In Berlin und Barcelona sind italienische Diplomaten zum Opfer von Vandalismus geworden. Unbekannte zündeten am Freitagabend das Auto eines Botschaftsangestellten in Berlin an, wie Italiens Außenministerium am Samstag mitteilte. Die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage.