In einem Interview mit der Tageszeitung La Repubblica machte der ehemalige italienische Ministerpräsident Giuliano Amato Frankreich und die USA für den Absturz eines Flugzeugs der Itavia Airlines im Jahr 1980 verantwortlich, bei dem 81 Menschen ums Leben kamen. Er behauptete, der Flugzeugabsturz, der in Italien als „Massaker von Ustica“ bekannt ist, sei das Ergebnis eines Komplotts zur Ermordung des libyschen Diktators Muammar Gaddafi.

„Die glaubwürdigste Version ist die der Verantwortung der französischen Luftwaffe, die in Komplizenschaft mit den Amerikanern an einem Krieg am Himmel am Abend des 27. Juni teilgenommen hat“, sagte Amato. Die Nato habe geplant, „eine Übung zu simulieren, bei der viele Flugzeuge im Einsatz waren und bei der eine Rakete abgefeuert werden sollte“, wobei Gaddafi das Ziel gewesen sei, so Amato. Er räumte jedoch ein, dass er keine stichhaltigen Beweise für diese Theorie habe.

Amato appellierte an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der zum Zeitpunkt der Tragödie drei Jahre alt war, seine Behauptung entweder zu widerlegen oder zu bestätigen. „Ich frage mich, warum ein junger Präsident wie Macron, der altersmäßig nichts mit der Tragödie von Ustica zu tun hat, die Schande, die auf Frankreich lastet, nicht beseitigen will“, erklärte Amato. „Und er kann sie nur auf zwei Arten beseitigen – entweder indem er beweist, dass diese These unbegründet ist, oder indem er sich im Namen seiner Regierung zutiefst bei Italien und den Familien der Opfer entschuldigt, sobald sich die [These] als begründet erweist.“

Er fügte hinzu, dass er während seiner Amtszeit im Jahr 2000 an die damaligen Präsidenten Frankreichs und der USA geschrieben habe, um sie um Aufklärung zu bitten, aber weder von Bill Clinton noch von Jacques Chirac soll er eine Antwort erhalten haben. Auch Macron hat bisher nicht auf die Behauptungen Amatos reagiert.

Meloni: Behauptungen „verdienen Aufmerksamkeit“

Am Samstag forderte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Amato auf, Beweise vorzulegen. „Giuliano Amatos wichtige Worte über Ustica verdienen Aufmerksamkeit“, sagte Meloni laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. „Ich frage ihn, ob er zusätzlich zu den Schlussfolgerungen im Besitz von Beweisen ist, die es ermöglichen, die von der Justiz und dem Parlament gezogenen Schlüsse zu revidieren und sie der Regierung zur Verfügung zu stellen, damit diese die sich daraus ergebenden Schritte unternehmen kann“, erklärte Meloni.