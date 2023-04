J-Hope von BTS beginnt Militärdienst Etwa zwei Jahre dauert der obligatorische Militärdienst in Südkorea. Auch die extrem erfolgreiche Boygroup BTS bleibt davon nicht verschont. dpa

ARCHIV - Die Mitglieder der K-Pop-Band BTS: V (l-r), Jungkook, Jimin, RM, Jin, J-Hope und Suga. Andrew Harnik/AP/dpa

Seoul -Als zweites Mitglied der populären südkoreanischen Boygroup BTS hat der Sänger und Tänzer J-Hope seinen Militärdienst begonnen. Der 29-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Jung Ho Seok heißt, erschien am Dienstag mit einem Kurzhaarschnitt in einem Armeequartier in der etwa 90 Kilometer östlich von Seoul gelegenen Stadt Wonju, wie südkoreanische Sender berichteten. Sein Bandkollege Jin (31) hatte bereits im Dezember seinen Wehrdienst angetreten.