Jagd durch Cuxhaven: Berliner Schüler operiert, Polizei weist Vorwürfe der Lehrer zurück

Jagdszenen in Cuxhaven, ein Schlag mit schweren Folgen und Vorwürfe gegen die ermittelnden Beamten: Die Klassenfahrt von Schülern einer achten Klasse der Ferdinand-Freiligrath-Schule aus Berlin-Kreuzberg schlägt hohe Wellen. Ein 16-Jähriger liegt weiterhin schwer verletzt im Krankenhaus, wo sein doppelter Kieferbruch operiert werden musste. Unterdessen wehrt sich die zuständige Polizei der niedersächsischen Stadt gegen Anschuldigungen der Schulleitung, eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben zu haben.

In einer Mitteilung der Schulleitung heißt es, zwei Männer seien daran beteiligt gewesen, die Jugendlichen durch das Cuxhavener Hafenviertel gejagt zu haben. Die Erwachsenen hätten vier Schüler zu Fuß und mit einem E-Motorroller verfolgt und schließlich festgehalten. Der 62-jährige Hauptbeschuldigte habe dann einen der Schüler zu Boden gerissen und mit einem Motorradhelm ins Gesicht geschlagen, woraufhin der Jugendliche laut Darstellung von Zeugen stark aus dem Mund geblutet habe.

Vorwurf: Schüler kamen kaum zu Wort, Polizei befragte zunächst die Männer

Die Polizei wollte laut Schulleitung „nach erster Aussage am Tattag nur wegen einfacher Körperverletzung ermitteln, obwohl der Tatverlauf sehr nach Bedrohung, Nötigung sowie schwerer gefährlicher und gemeinschaftlicher Körperverletzung aussieht“.

Am Tatort seien zunächst nur die Erwachsenen befragt worden, während sich die Kinder nicht zu Wort melden durften, erklärte die Schulleiterin Anke Schmidt dem RBB; sie berief sich auf Aussagen der Lehrkräfte. Die Pädagogen schilderten ihr demnach, „dass die Polizisten den Schülern erst mal nicht zugehört haben, dass dem Jungen, der blutend am Boden saß, keine Unterstützung zuteil wurde, und dass die Schüler nicht aussprechen konnten, nicht sagen konnten, was passiert ist, sondern dass zuerst nur den erwachsenen Tätern zugehört wurde“, sagte Schmidt weiter.

Eine Lehrkraft sei am nächsten Tag zur Dienststelle der Polizei gefahren, um die sachgemäße Aufnahme der Anzeige zu überprüfen. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Daten des jüngeren Verdächtigen – also des Sohns des Hauptbeschuldigten – nicht aufgenommen wurden. Eine Lehrerin habe sich zudem über den Umgang der Polizei mit dem verletzten 16-Jährigen beschwert. Daraufhin sei ein Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahren gegen die Beamten eingeleitet worden, hieß es. Um welche Art von Äußerungen es sich dabei handelte, wird in einer Pressemitteilung der Polizei nicht erwähnt.

Polizei Cuxhaven weist Vorwürfe als „falsch“ und „unzutreffend“ zurück

Gegenüber dem RBB weist die Polizei Cuxhaven die Vorwürfe der Lehrer und der Schulleitung „in aller Schärfe“ zurück. Von einer Opfer-Täter-Umkehr könne keine Rede sein, zitiert der Sender die Behörde. Die Darstellungen der Lehrkräfte seien „falsch“ und „unzutreffend“. Man habe sich strikt an die Strafprozessordnung gehalten, deren Details den Verantwortlichen der Schule „offenbar nicht bekannt“ seien. Die Beamten seien erst einem versuchten Diebstahl nachgegangen, der von einem der Männer angezeigt worden sei. Ihren Aussagen zufolge hätten die Schüler versucht, einen E-Roller und ein Handy zu stehlen.

Auf Anfrage des RBB teilte die Polizei mit: „Aus den Reihen der erwachsenen Beteiligten kam die konkrete Anzeige, die Schüler/-innen hätten versucht, entweder das gesamte Segway oder zumindest das Handy zu entwenden. Dieser Vorwurf ist zumindest nicht völlig fernliegend, sodass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat vorlagen, die Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls (eine Tat, die im Versuch strafbar ist) nicht nur gerechtfertigt, sondern gesetzlich geboten war.“ Die Beamten hätten demnach keinen anderen Spielraum gehabt.