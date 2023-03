Jagdverband: Zahl der Jägerprüfungen in Berlin unverändert In Berlin haben im vergangenen Jahr fast genauso viele Menschen ihre Jägerprüfung gemacht wie im Vorjahr. 2022 nahmen insgesamt 33 Menschen an der staatliche... dpa

ARCHIV - Eine Jägerin lädt ihre Jagdwaffe mit bleifreier Jagdmunition. Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Berlin -In Berlin haben im vergangenen Jahr fast genauso viele Menschen ihre Jägerprüfung gemacht wie im Vorjahr. 2022 nahmen insgesamt 33 Menschen an der staatlichen Prüfung teil - im Jahr zuvor waren es 34, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) am Freitag zu Beginn der neuen Jagdsaison am 1. April berichtete. In beiden Jahren bestanden 23 Menschen ihre Prüfung, also etwas mehr als zwei Drittel.