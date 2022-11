Jäger in Brandenburg erlegen deutlich weniger Wildschweine Die Jägerinnen und Jäger in Brandenburg haben im Jagdjahr 2021/22 deutlich weniger Wildschweine erlegt als im Vorjahr. Das geht aus der am Freitag vorgelegte... dpa

ARCHIV - Ein Keiler steht im Gehege eines Wildparks. /Symbolbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Potsdam -Die Jägerinnen und Jäger in Brandenburg haben im Jagdjahr 2021/22 deutlich weniger Wildschweine erlegt als im Vorjahr. Das geht aus der am Freitag vorgelegten Jagdstatistik des Landesumweltministeriums in Potsdam hervor.