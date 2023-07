Das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler jährt sich am Donnerstag zum 79. Mal. Am 20. Juli 1944 hatte Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, den Diktator mit einer Sprengladung in der Wolfsschanze zu töten.

Zum Jahrestag des gescheiterte, aber berühmten Attentats veranstaltet die Bundeswehr ein Feierliches Gelöbnis im Bendlerblock in Berlin-Mitte. Die Berliner Polizei kündigt für Donnerstag Sicherheitsmaßnahmen und Straßensperrungen an.

Straßensperrungen am 20. Juli rund um den Bendlerblock Hildebrandstraße zwischen Tiergartenstraße und Reichpietschufer

Stauffenbergstraße zwischen Reichpietschufer und Tiergartenstraße

Reichpietschufer zwischen Hiroshimastraße und Stauffenbergstraße (einschließlich der Uferböschung)

Bützowufer von Hausnummer 11 bis Genthiner Straße (einschließlich der Uferböschung)

Schöneberger Ufer zwischen Genthiner Straße und Kluckstraße/Bendlerbrücke

Die Polizei bittet Anwohner und berechtigte Personen, den Personalausweis mitzuführen, damit sie den abgesperrten Bereich betreten können.