Der ehemalige Präsident Brasiliens wurde Medienberichten zufolge am Montag mit starken Schmerzen in eine Klinik in Florida eingeliefert.

Der ehemalige Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, ist Medienberichten zufolge am Montag mit starken Schmerzen in einem Krankenhaus in Florida aufgenommen worden. Bolsonaro lebt seit Ende Dezember in den USA.

Mehr in Kürze