Teilmobilmachung: Familien der eingezogenen Russen erhalten Gemüse

Die Familien der Reservisten in der Region Jakutsk sollen als Entschädigung eine einmalige Lebensmittellieferung erhalten, kündigt der Bürgermeister an.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat im September die Teilmobilmachung verkündet. Landesweit kam es zu großen Protesten gegen den Einzug der Reservisten. Wie T-Online berichtet, kündigte der Bürgermeister der Stadt Jakutsk, Yevgeniy Grigoriev, nun an, die Familien der eingezogenen Reservisten zu unterstützen. Sie sollen eine einmalige Lebensmittellieferung aus frischem Gemüse erhalten. Auch Pläne für eine finanzielle Entschädigung soll es geben.

Sonderzahlungen für Moskauer Soldaten

Die Idee der Unterstützung in Form von Lebensmitteln ist nicht neu. Anfang Oktober gab Mikhail Schuwalow, Leiter des regionalen Exekutivkomitees der Partei „Einiges Russland“ auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Angehörige von Soldaten fünf Kilo Fisch pro Person erhalten sollen.

Die eingezogenen Reservisten sollen teilweise auch Sonderzahlungen erhalten. Jedem eingezogenen Moskauer zahle die Hauptstadt monatlich 50.000 Rubel (830 Euro) zusätzlich zum Sold, sagte Bürgermeister Sergej Sobjanin. Im Fall einer schweren Verwundung solle eine Million Rubel gezahlt werden, bei einer leichten Verwundung die Hälfte. Beim Tod eines Soldaten erhalte die Familie drei Millionen Rubel, also knapp 50.000 Euro.

Auch die adäquate Versorgung der Reservisten scheint derzeit zu stocken. Nach britischen Angaben werden die Soldaten mit mangelhafter Ausrüstung in den Krieg gegen die Ukraine geschickt. Kontingente russischer Reservisten seien in den vergangenen beiden Wochen in die Ukraine entsandt worden, schrieb das britische Verteidigungsministerium in seinem regelmäßigen Geheimdienst-Update zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Viele Reservisten müssten ihren Körperschutz wahrscheinlich selbst kaufen.