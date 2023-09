Gegen den Moderator Jan Böhmermann werden polizeiliche Ermittlungen geführt. Das verriet der Satiriker in seiner Sendung ZDF Magazin Royale am Freitag. Hintergrund sind laut seiner Aussage Recherchen zu ritueller Gewalt und den satanischen Glaubensansätzen einer deutschen Traumatherapeutin.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte die Polizeibehörde Köln die Ermittlungen gegen Böhmermann. Demnach erreichte die Ermittler ein anonymer Hinweis, dass die Sendungsmacher Inhalte für die aktuelle Sendung illegal erlangten.

Laut einem Bericht des Magazins Clap wurde gegen Böhmermann persönlich Strafanzeige erstattet. Er soll Ende Juni einen seiner Mitarbeiter unter falscher Berufsbezeichnung in eine Online-Weiterbildung geschmuggelt haben, die lediglich für ausgebildete Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten vorgesehen wäre. Zusätzlich soll sich der Mitarbeiter per Unterschrift zum Stillschweigen über die besprochenen Inhalte verpflichtet haben.

NANU? Wer zum Teufel steckt denn DAHINTER? 🥸



Die Antwort gibt es heute Abend im @zdfmagazin um 23 Uhr direkt nach der @heuteshow oder JETZT SCHON in der @ZDF Mediathek: https://t.co/2Iu7hjPq3k #HimmelOderHölle https://t.co/t0aWkE8zcM — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) September 8, 2023

Klage gegen Böhmermann: ZDF äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall

Später dann verfasste der Mitarbeiter unter Leitung des Formats ZDF Magazin Royal eine Mail an die Veranstalterin der Weiterbildung. Er informierte sie darüber, dass die Redaktion in einer der kommenden ZDF-Sendungen Inhalte der Weiterbildung ausstrahlen und besprechen werde – inklusive persönlicher Details der besprochenen Patientenfälle. Kurz vor der Sendung sei der Journalist dann doch abgesprungen und habe sich dem nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt anvertraut, heißt es weiter.

Auch gegen den Undercover-Journalisten sollen die Anwälte der Veranstalterin Anzeige erstattet haben. Das ZDF äußerte sich bislang nicht zu dem Vorfall. Der Sender erklärte lediglich, dass der Satiriker einen „Exklusivvertrag mit besonderen Freiheiten“ habe. Somit könne der Sender einzelne Inhalte der Sendung nicht verbieten. Böhmermann selbst erklärte während der Sendung, dass bei den Recherchen ein Klarname verwendet wurde.

In der Folge geht es vornehmlich um rituelle Gewalt und mögliche satanische Ansichten und Lehren einer Psychotherapeutin, die auch im Internet und den Medien immer wieder öffentlich auftritt. Der Moderator selbst erhebt im Verlauf der Folge schwere Vorwürfe gegen die Therapeutin und ferner auch gegen eine unabhängige Kommission, die für die Bundesregierung Missbrauchsfälle an Kindern aufklären soll. Die besagte Therapeutin soll dort den Angaben Böhmermanns zufolge mindestens einmal zu einem Gespräch eingeladen worden sein. Die Kommission erklärte, dass es ein Treffen gab, führte dies aber nicht weiter aus. Ein Gutachten der besagten Frau soll es außerdem in eine Gerichtsverhandlung geschafft haben.