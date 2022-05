Der Satiriker Jan Böhmermann hat in seiner aktuellen Sendung „ZDF Magazin Royale“ den YouTuber und Unternehmer Fynn Kliemann scharf attackiert. Dabei geht es um einen mutmaßlichen „Maskenbetrug“, den Kliemann und sein Partner begangen haben sollen.

Der Vorwurf: Kliemann soll zusammen mit Tom Illbruck, dem Gründer des Textilherstellers Global Tactics, Masken in Asien in Auftrag gegeben haben, die anschließend als „fair“ und „in Europa produziert“ vertrieben wurden.

Böhmermann und seine Redaktion haben nach eigenen Angaben recherchiert, dass die Masken teils in Bangladesch und Vietnam produziert wurden. Die Produktionskosten sollen bei rund 2,3 Millionen in Asien hergestellten Masken bei 45 Cent pro Stück gelegen haben, der Verkaufspreis an Großkunden bei 98 Cent pro 100 Masken.

„WhatsApp-Nachrichten von Fynn Kliemann belegen außerdem, dass er persönlich die Maskenproduktion in Asien in die Wege geleitet hat“, heißt es zudem auf der von Böhmermanns Redaktion zu den Vorwürfen veröffentlichten Seite lmaafk.de.

Ein weiterer Vorwurf: Illbruck soll darum gebeten haben, aus Vietnam gelieferte Kartons neutral zu kennzeichnen, um die Herkunft zu verschleiern. Diese Anweisung sei allerdings nicht umgesetzt worden.

Kliemann veröffentlichte Fragen von Böhmermann vorab

Böhmermann kritisiert Kliemann außerdem für die Veröffentlichung eines Fragebogens auf Instagram, den sein Team zuvor an den YouTuber mit Bitte um Beantwortung geschickt hatte. Es gilt als unschicklich und rechtlich problematisch, journalistische Anfragen vor der Beantwortung eigenmächtig der Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Fynn Kliemann erreicht auf mehreren Kanälen Millionen Nutzer. Bei den MTV Europe Music Awards 2020 wurde er als „Best German Act“ ausgezeichnet.