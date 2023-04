Jan Josef Liefers bei „The Masked Singer“ enttarnt Der Star des Münster-„Tatorts“ zeigt sich trotz seines frühen Ausscheidens als kostümierter Sänger sehr zufrieden. Er hat bei der ProSieben-Maskerade Spaß ge... dpa

Köln -„Tatort“-Star Jan Josef Liefers ist bei der neuen Staffel der ProSieben-Show „The Masked Singer“ als erster Teilnehmer enttarnt worden. „Das ist auf jeden Fall das absolut Verrückteste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Und ich habe schon verrückte Sachen gemacht. Ich glaube, ich habe hier sechs Kilo verloren“, sagte der 58 Jahre alte Schauspieler am Samstagabend.