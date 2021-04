Berlin - Nadja Uhl, Ulrich Tukur, Wotan Wilke Möhring und Jan Josef Liefers fluten das Internet. Sie protestieren mit bitterbösen satirischen Statements in kurzen Videos scharf gegen die Politik der Bundesregierung. Zunächst waren die Videos gesammelt auf der Seite allesdichtmachen.de zu sehen, bereits nach wenigen Stunden war die Site dann vorübergehend nicht mehr erreichbar. Zeitgleich wurden die Videos nach und nach bei Youtube auf einem eigens erstellten Kanal hochgeladen. Wer die künstlerische Protestaktion der deutschen Schauspiel-Elite koordiniert und ins Leben gerufen hat, war zunächst unklar.

„Wir sollten einfach nur allem zustimmen, nur so kommen wir durch die Pandemie“

So sagt Liefers etwa, man dürfe „verantwortungslosen, menschenverachtenden Ärzten und Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen als die beratenden Experte unserer Regierung“ keine Bühne geben. Liefers weiter: „Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir durch die Pandemie.“

Auch Nadja Uhl, Ulrike Folkerts, Heike Makatsch, Ulrich Tukur, Meret Becker, Richy Müller und dutzende weitere Schauspieler nehmen die Corona-Maßnahmen, Regeln und Verbote mit bitterböser Ironie aufs Korn, erklären eisig-debil lächelnd, weshalb sie niemandem mehr die Tür öffnen, die Nachbarskinder morgens um fünf Uhr für einen Corona-Test aus dem Bett holen und warum sie solidarisch mit dem Finger auf andere Menschen zeigen.

„Kein Disput zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen der Regierung“

In weiteren Clips erklären die Schauspieler und Schauspielerinnen, weshalb Grundrechte einen Grund bräuchten und warum man kritisches Denken am besten einstellen sollte. Die Schauspielerin und Kabarettistin Tina Maria Aigner, auch bekannt durch ihre Auftritte im Berliner Kabarett-Theater Distel, appelliert schließlich an die Bevölkerung: „Bleiben Sie gesund. Und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Mit und ohne Grund!“

Innerhalb weniger Stunden hatte der Youtube-Channel bereits über 7400 Follower (Stand Donnerstag 23.15 Uhr), auch bei Facebook und Twitter gingen die Videos der Schauspieler viral. Die Website selber war kurz vor Mitternacht zunächst wieder erreichbar, allerdings waren vermutlich aufgrund der hohen Zugriffszahlen nicht alle Videos fehlerfrei zu sehen.