Mainz - Nach dem Ausscheiden von Petra Gerster verstärkt die Moderatorin Jana Pareigis das Sprecherteam der ZDF-„heute“-Nachrichten. Wie der Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte, wird die 39-Jährige ab Juli im Wechsel mit Barbara Hahlweg sowie Christian Sievers als Sprecherin durch die Hauptnachrichtensendung um 19 Uhr führen.

Die 66-jährige Gerster verabschiedete sich am Mittwoch mit einem letzten Auftritt in den „heute“-Nachrichten in den Ruhestand. Sie hatte die 19-Uhr-Sendung zuvor 23 Jahre lang moderiert.

Pareigis arbeitet seit 2014 beim ZDF. Sie war zuvor unter anderem beim „Morgenmagazin“ sowie als Hauptmoderatorin des „Mittagsmagazins“ im Einsatz. In dieser Funktion wird sie dem Sender zufolge auch weiterhin einige Wochen im Jahr tätig sein.