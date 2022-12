Jane Fonda kann Chemotherapie einstellen Krebs in Remission: Mit dieser guten Nachricht wendet sich die 84-jährige US-Schauspielerin an ihre Instagram-Follower. dpa

ARCHIV - Jane Fonda, US-Schauspielerin und Klimaschutzaktivistin. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Im September gab Hollywood-Star Jane Fonda (84) bekannt, dass sie an Krebs erkrankt sei und sich einer Chemotherapie unterziehen müsse. Am Donnerstag (Ortszeit) teilte die zweifache Oscar-Preisträgerin („Klute“, „Coming Home“) nun eine gute Nachricht ihrer Ärzte. Ihr Krebs sei in Remission, sie könne die Chemotherapie einstellen, schrieb Fonda auf Instagram. Unter Remission versteht man einen Rückgang von Krankheitserscheinungen.