Jannowitzbrücke: Mann aus der Spree gerettet – Lebensgefahr

Am frühen Montagmorgen trieb ein Mann ein Spree. Polizisten zogen ihn Richtung Ufer. Er wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei und Feuerwehr sind an der Jannowitzbrücke im Einsatz.

Polizei und Feuerwehr sind an der Jannowitzbrücke im Einsatz. Morris Pudwell

Polizei und Feuerwehr haben am frühen Montagmorgen einen Mann aus der Spree in Berlin-Mitte gerettet. Gegen 4.20 Uhr waren die Einsatzkräfte zur Jannowitzbrücke an die Brückenstraße/Alexanderstraße alarmiert worden, weil dort ein Körper im Wasser trieb.

Zwei Polizisten sprangen sofort in die Spree und zogen den Mann Richtung Ufer. Die Retter der Berliner Feuerwehr übernahmen den Mann, brachten diesen über eine Brüstung aus dem Wasser. Ein Notarzt und Notfallsanitäter leiteten sofort eine Reanimation ein. Der Mann kam unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus und schwebt in Lebensgefahr.

Die beiden Beamten wurden über eine Steckleiter aus dem Wasser geholt, in Decken gehüllt und in einem Rettungswagen betreut.

Wie und warum der Mann ins Wasser geriet, ist noch unklar.