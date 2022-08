Junge Erwachsene in Japan trinken weniger Alkohol als die Generation ihrer Eltern. Vor allem Reiswein (Sake) scheint nicht mehr sonderlich beliebt – was sich dadurch bemerkbar macht, dass der Staat weniger Steuern für den Alkohol einnimmt. Die japanische Steuerbehörde will das jetzt ändern und hat deshalb eine Kampagne ins Leben gerufen, um die Branche wieder anzukurbeln.

Beim „Sake Viva!“-Wettbewerb sind 20- bis 39-Jährige aufgefordert, ihre Geschäftsideen zu teilen, um unter Gleichaltrigen die Nachfrage nach Alkohol anzukurbeln – sei es für japanischen Sake, Shochu, Whisky, Bier oder Wein. Die Teilnehmer sind aufgerufen, Werbeaktionen und sogar innovative Pläne mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln.

Japan: Einnahmen aus Alkoholsteuer deutlich geschrumpft

Der heimische Markt für alkoholische Getränke schrumpfe aufgrund demografischer Veränderungen wie der sinkenden Geburtenrate und der alternden Bevölkerung sowie Änderungen des Lebensstils während der Corona-Pandemie, begründet die Gruppe, die den Wettbewerb der Steuerbehörde leitet, den Schritt. „Indem wir junge Menschen auffordern, ihre eigenen Geschäftspläne vorzuschlagen, hoffen wir, die Branche wiederzubeleben“.

Japan hatte im Zuge der Pandemie unter anderem die Öffnungszeiten für Kneipen und Restaurants verkürzt und die Betreiber aufgefordert, keinen Alkohol auszuschenken. Viele tranken zwar stattdessen zu Hause, doch offenbar nur wenige jüngere Erwachsene. Japan hatte zwar im April das Volljährigskeitsalter auf 18 gesenkt, Alkohol und Zigaretten sind aber nach wie vor erst mit 20 erlaubt. Laut Umfragen trinke inzwischen etwa die Hälfte der Japanerinnen und Japaner in den 20ern und 30ern keinen Alkohol, sagte der Sprecher der Steuerbehörde.

Der Steuerbehörde geht es bei dem Wettbewerb natürlich vor allem um die Einnahmen aus der Alkoholsteuer, denn diese sind über die Jahre deutlich geschrumpft. Laut der Zeitung The Japan Times machten sie 1980 noch 5 Prozent des Gesamtumsatzes aus, im Jahr 2020 nur noch 1,7 Prozent.

Aktion sorgt für Kritik

Die Aktion stößt nicht nur auf Zustimmung: Laut japanischen Medien wurde oft kritisiert, dass so ungesunde Angewohnheiten gefördert würden. „Wollt Ihr mich veräppeln?“ schrieb unter anderem ein Twitter-Nutzer. „Sich von Alkohol fernzuhalten ist eine gute Sache!“ Es gehe bei dem Wettbewerb in „keinster Weise“ darum, jüngere Menschen zum Saufen zu ermuntern, erklärte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um eine Branchenförderung, um für Wachstum zu sorgen.

Allerdings wurden offenbar auch schon skurrile Ideen eingereicht, wie beispielsweise berühmte Schauspielerinnen als Virtual-Reality-Hostessen in digitalen Clubs „auftreten“ zu lassen. (mit dpa)