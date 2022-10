Japanische Nudelsuppe aus rotem Eimer Bei Christopher Selig in Berlin gibt es die japanische Nudelsuppe im Eimer. Davon lassen sich auch schon mal Promis anlocken. dpa

ARCHIV - Christopher Selig, Betriebswirt und Gründer von Food Technique Berlin kocht und verkauft das japanische Gericht Ramen und lässt seine Bestellungen via Eimer zu den Kunden. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Ein roter Eimer an einem Seil vor einer Hausfassade ist inzwischen ein Anziehungspunkt für Feinschmecker in Berlin-Mitte geworden. Er ist das Markenzeichen für die selbst gemachte japanische Nudelsuppe Ramen von Christopher Selig. Mit dem Eimer seilt der Koch die Suppe aus einem Fenster seiner Wohnung zu seiner Kundschaft herab. Bei jeder Lieferung dabei: Ein Becher Suppe, ein Becher Einlage mit Nudeln, Fleisch und Gemüse. Da haben auch schon Promis zugegriffen. Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht oder der Koch The Duc Ngo haben seine Nudelsuppe schon gegessen, wie Selig der Deutschen Presse-Agentur verriet.