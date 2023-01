Japanisches Mädchen spielt U-Bahn-Fahrerin - Züge verspätet Japans Bahnen sind für ihre Pünktlichkeit bekannt. Doch in der Stadt Kobe schlüpft ein Kind in den Führerstand und wirbelt den Fahrplan durcheinander. dpa

ARCHIV - Pendler drängen sich in Tokio in einen Waggon (Symbolbild). Kiichiro Sato/AP/dpa

Tokio -In Japan hat sich ein kleines Mädchen in die unverschlossene Lokführerkabine einer U-Bahn geschlichen und damit den Bahnhofsbetrieb durcheinander gewirbelt. Wie die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ meldete, hatte der U-Bahn-Fahrer nach Ankunft im Endbahnhof Seishin-chuo in der Großstadt Kobe zwecks Wendebetrieb die Fahrerkabine verlassen und dabei vorschriftswidrig die Tür unverschlossen gelassen.