Die Vermieter in Berlin sollen fünf Jahre lang auf Mieterhöhungen verzichten. Mieter sollen so entlastet werden. Das ist eine Forderung von Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne), die gleichzeitig Bürgermeisterin von Berlin ist. Der Tagesspiegel berichtet über ein Eckpunkte-Papier, das Genossenschaften und Gewerkschaften präsentiert wurde.

Der fünfjährige Mietenstopp soll auch in die Abschlusserklärung des „Bündnisses für Wohnen und bezahlbares Wohnen“ aufgenommen werden. In diesem Bündnis diskutieren die Koalitionspartner schon länger, wie der Mietenanstieg in der Hauptstadt zu stoppen ist. Denn: Der Berliner Mietendeckel war im vergangenen Jahr vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden. Das Mietmoratorium von Jarasch geht jetzt aber über die Pläne dieses Bündnisses hinaus.

Sie fordert in dem neuen Eckpunkte-Papier eine „Selbstverpflichtung“ für alle Vermieter und eine Wohnungstauschbörse. Idee des letzten Punktes ist, dass Alleinstehende, denen die Wohnung zu groß geworden ist, mit jungen Familien den Wohnraum tauschen können. Der Tausch soll möglich sein, ohne dass sich der Mietpreis ändert.