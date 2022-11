Jarasch: Verwaltungsreform hätte Berliner Wahlpannen verhindern können Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch meint, das Wahldebakel wäre nicht passiert, wenn die Verwaltungsreform früher angegangen worden wäre. dpa

Berlins Umweltsenatorin Bettina Jarasch. dpa/Christoph Soeder

Berlin -Die Pannen bei der vergangenen Abgeordnetenhauswahl hätten sich nach Einschätzung der Berliner Grünen durch eine rechtzeitige Reform der Verwaltung in der Hauptstadt vermeiden lassen. Das Wahldebakel wäre nicht passiert, wenn die Verwaltungsreform früher angegangen worden wäre, sagte Grünen-Senatorin Bettina Jarasch bei einer Klausurtagung der Grünen-Fraktion am Samstag in Berlin-Marzahn. „Wir müssen klare Verantwortlichkeiten haben.“