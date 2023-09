Jaroslaw Kaczynski wirbt mit Deutscher Botschaft: „Die Zeiten von Tusk sind zu Ende“

Der Wahlkampf in Polen geht in die letzte Runde. Am 15. Oktober 2023 wird ein neues Parlament gewählt. Die Polen werden darüber entscheiden, ob die rechtsgerichtete PiS-Partei des Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski an der Macht bleibt oder ob die liberale Bürgerplattform Koalicja Obywatelska von Gegenkandidat Donald Tusk den Premierminister stellt. Der Ton ist in den letzten Tagen spürbar rauer geworden zwischen den verfeindeten Parteien.

Am Montag (11. September 2023) hat die PiS-Partei einen Werbeclip veröffentlicht, der Deutschlands Einfluss in Polen zum Thema hat. Zu sehen ist die Deutsche Botschaft Warschau auf einem Satellitenbild. Es ist Oktober 2023. Im Hintergrund hört man den Walkürenritt von Richard Wagner, zu sehen ist das Büro der Deutschen Botschaft Warschau. Schnitt. Plötzlich sieht man eine Katze im Bild, ein altes Nokia-Handy ist zu hören. Es ist die Wohnung des Vorsitzenden der PiS-Partei Jaroslaw Kaczynski, der sein Handy abnimmt. Ein deutscher Beamter stellt sich vor und sagt auf Deutsch: „Guten Tag!“. Weiter sagt der Mitarbeiter der Deutschen Botschaft auf Polnisch, dass er mit Polens Premierminister sprechen möchte, damit dieser das Rentenalter in Polen erhöht – so wie es in der Zeit der ehemaligen Regentschaft von Donald Tusk der Fall war – und damit die Errungenschaften der PiS zunichte macht. Kaczynski lehnt ab. „Tusk gibt es nicht mehr,“ sagt er. Die Polen sollen bei einer Volksbefragung über das Rentenalter entscheiden. Dann legt Kaczynski auf.

In Wahlkampfzeiten hat die PiS-Partei wiederholt mit anti-deutschen Ressentiments gespielt und mit dem Klischee, dass deutsche Politiker und Beamte sich in Polens Innenpolitik einmischen würden. Die PiS-Partei stellt den Gegenkandidaten Donald Tusk als deutschlandfreundlich dar und spielt auf seine kaschubischen Wurzeln und seinen deutschen Großvater an, der im Zweiten Weltkrieg für die Wehrmacht gekämpft hat. Mit ihm als erneuten Premierminister könnte der Einfluss der Deutschen in Polen wachsen, so die implizite Aussage des Werbespots.

In den Umfragen führt die PiS-Partei gegenüber der Bürgerplattform. Doch eine Koalitionsbildung könnte sich als schwierig erweisen.

