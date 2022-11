Jason Momoa hat ein Herz für Schweinchen „Mein neuer Freund“: Schauspieler Jason Momoa kann nicht mit Tieren am Set arbeiten, weil er sie sofort adoptieren will. dpa

ARCHIV - Jason Momoa bei der Oscar-Verleihung 2019. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Ein Schweinchen namens Lau Lau? „Aquaman“-Star Jason Momoa hat in einem Instagram-Video einen neuen tierischen Freund präsentiert. Nach eigenen Angaben hatte er das Schwein am Set des Fantasyfilms „Schlummerland“ kennengelernt, der ab dem 18. November auf Netflix zu sehen ist. In der Geschichte wird das Plüsch-Schwein eines Mädchens lebendig.