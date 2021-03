Berlin/Potsdam - In den Krankenhäusern in Berlin und Brandenburg kommt bei rund einem Viertel aller Geburten das Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Das geht aus Daten von 2019 hervor, die das Statistische Bundesamt am Montag vorlegte. Demnach lag die Kaiserschnittrate in Brandenburg bei 25,6 und in der Bundeshauptstadt bei 24,7 Prozent. Einen niedrigeren Wert verzeichneten die Statistiker lediglich in Sachsen (24,5 Prozent).

Bundesweit lag die Rate im Jahr 2019 mit 29,6 Prozent etwas höher als im Jahr zuvor (29,1 Prozent). Den höchsten Wert unter den Bundesländern erreichte das Saarland mit 34,8 Prozent. Vor 30 Jahren erfolgten gerade mal 15,3 Prozent aller Entbindungen per Kaiserschnitt. Der vorerst höchste Wert wurde 2011 mit 32,2 Prozent erreicht.