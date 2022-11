Jeder Zehnte lebt in einer überbelegten Wohnung Wohnraum ist knapp in Deutschland. Das bekommen besonders Alleinerziehende mit Kindern häufig zu spüren. dpa

Wiesbaden -Rund 8,6 Millionen Menschen in Deutschland leben in überbelegten Wohnungen - mehr als zehn Prozent der Bevölkerung. Besonders Alleinerziehende und ihre Kinder sind demnach betroffen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Daten basieren auf ersten Ergebnissen einer Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen in der EU von 2021.